Paraísos artificiales en Ibiza: el Festival Club

El Festival Club es uno de los lugares más fascinantes de Ibiza. Una antigua sala de fiestas monumental, construida sobre la ladera de una montaña, engullida por el bosque después de décadas de abandono. Es nuestro particular reino congelado de la Bella Durmiente, con la diferencia de que -esperemos- la batalla que ha ganado la naturaleza debería ser ya para siempre, y nunca debería volver más vida que la de los arbustos y árboles recuperando el terreno que les pertenece.

De vez en cuando es aconsejable caminar entre los escombros de lo que en su día fue una de esas mecas turísticas levantadas con el único objetivo de ganar mucho dinero, sin importar lo que hubiera que arrasar. El Festival Club, símbolo de la decadencia y de nuestra propia fragilidad; del paso implacable del tiempo; de la victoria de la naturaleza sobre el afán depredador del ser humano y sus delirios de grandeza. Pero estas ruinas paradójicas y magnéticas son también una explosión de grafitis de todos los colores sobre los muros que acogieron fiestas que hoy se nos antojan imposibles. Desde arriba podemos imaginar las actuaciones en el escenario a punto de desmoronarse, gente bailando en la pista que apenas se distingue ya; cenando y tomando copas en los bancos y mesas de cemento ahora resquebrajados que se dispusieron por toda la ladera a modo de anfiteatro. Hasta un pequeño coso taurino hay en este lugar abierto en 1972 al que llegaban autocares sin parar. El Festival Club, concebido para la diversión de multitudes de turistas y ahora en silencio, deshaciéndose poco a poco, evidencia de un mundo desaparecido, como muchos de sus protagonistas. Pero igual que entonces, seguimos construyendo paraísos artificiales y buscándolos para que las vacaciones se conviertan en esa burbuja que nos salve de la asfixia y el cansancio de la rueda cotidiana; que nos transporten y nos transformen como al entrar en un túnel de espacio-tiempo. Igual que los turistas que alucinaban hace cincuenta años en el Festival Club, promesa efímera de evasión y disfrute.