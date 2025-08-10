Mantener la posidonia para regenerar la playa

El Ayuntamiento de Ibiza ha impulsado una iniciativa pionera en una playa turística de la isla: la gestión de la posidonia con criterios de conservación medioambiental. Este verano ha dejado de recoger los restos de posidonia que el mar ha depositado en un tramo de Platja d’en Bossa donde la arena ha desaparecido hasta dejar al descubierto las rocas, y ha puesto ahí la que han retirado de otras partes. El objetivo es dejar que el proceso natural regenere el arenal en esta zona, pues cada vez que se retira la posidonia de las playas, al comienzo de la temporada turística, las máquinas también se llevan arena y se impide el ciclo natural que es la base de la configuración de las playas de las Pitiusas.

El concejal de Playas de Vila, Rubén Sousa, es muy claro al explicar la razón de esta decisión del Consistorio: «Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026 no habrá playa». Es una iniciativa valiente porque topa con las críticas de bañistas y empresarios, que consideran que la playa debe estar «limpia» para atraer a turistas que también son clientes de sus negocios. Pero sin arena, no hay playa, por lo que la decisión del Ayuntamiento es acertada, responsable y la más sostenible porque protege el ecosistema que genera los arenales. Es decir, pone por delante el interés general de la ciudad y la isla.

La iniciativa de Vila debería servir de ejemplo para otros municipios, y también de toque de atención, pues lo que comúnmente (y de forma errónea) se llama «limpieza de playas» en realidad es una interrupción de un proceso biológico natural que permite no solo la conservación de la arena en caso de temporales, sino también el aporte de más arena, ya que los restos de posidonia se descomponen e incrementan el sustrato arenoso.

Las quejas que suele suscitar la presencia de posidonia en las playas son en gran parte fruto del desconocimiento, por lo que es preciso hacer una labor pedagógica entre los empresarios afectados y los bañistas (tanto turistas como residentes), y explicarles las razones por las que hay que conservar los restos de esta planta marina endémica del Mediterráneo que es fundamental para garantizar la transparencia y limpieza de las aguas y que acoge una rica biodiversidad.

El Ayuntamiento ha tomado esta decisión, que va en consonancia con las recomendaciones de los expertos, pero debería explicarla mejor, precisamente para responder a las críticas. Otros ayuntamientos pitiusos deberían tomar nota de la iniciativa de Vila, pues todo indica que las franjas de playas se reducirán como consecuencia de la emergencia climática, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos, como los temporales. Retirar los restos de posidonia antes de la temporada para volver a depositarla en las playas después del verano acelera el proceso de erosión de los arenales y del litoral. De la misma forma que las campañas de ahorro de agua en los hoteles han conseguido hacer partícipes a gran parte de los clientes de esa gestión responsable de un recurso escaso, debería ser un objetivo hacer entender que una playa en estado natural, con posidonia, no está sucia, sino que es la evidencia de su buen estado medioambiental. Pero los primeros que deberían entenderlo son los responsables de las playas, los ayuntamientos y Costas, que aún aplican una gestión poco respetuosa con la naturaleza. La conservación de los arenales en las playas pitiusas pasa por una revisión urgente de estos protocolos para respetar los ciclos naturales, que nos han legado un valioso ecosistema litoral (que incluye las praderas de posidonia declaradas Patrimonio de la Humanidad) y uno de nuestros principales activos turísticos.