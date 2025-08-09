Vicent Marí y ChatGPT

No digo yo que el presidente del Consell de Ibiza se plagie a sí mismo, pero la sarta de obviedades que nos suelta en Sant Ciriac es tan calcada año tras año que parece que han pedido a la inteligencia artificial que le recicle los discursos. O que son incapaces de solucionar nada. Grandilocuencia vacía para disimular el absoluto fracaso de unas políticas de parches y avestruz.

¿Que en Ibiza no hay sitio para los que vienen a aprovecharse de ella? Por supuesto. Ahora solo falta que se lo hagan saber también a la abultada nómina de listos, empresarios sin escrúpulos y demás ralea que siguen encontrando las puertas de la isla abiertas de par en par a la delincuencia y la especulación. Las multas son todavía casi anecdóticas y, como tales, en su excepcionalidad, noticias que nos envían puntualmente a los medios para que hagamos de voceros antes siquiera de saber si las llegarán a cobrar.

Sobre «vivienda», felicidades a Vicent Marí por colocar (con Triguero) la primera piedra del centro de es Gorg, con 73 plazas y proyectado en 2008. Tres lustros después, empieza a hacer falta un estadio para albergar a la gente sin hogar. Trabajadores sin techo mientras florecen las urbanizaciones de lujo, las hipotecas son imposibles y los alquileres se disparan. El Consell no tiene apenas competencias en el tema, lo sé, pero el diputado Marí se ha opuesto incluso a una medida tan light como declarar la isla zona tensionada. Su solución, ‘si no tienes casa no vengas’, pero sin plantearse una moratoria de los negocios turísticos que demandan esta mano de obra. No se trata, pues, de que los temporeros que viven en infraviviendas no estén, sino de que no se les vea. Y la culpa es toda suya.

En cuanto a lo de «morir de éxito» (que alertaba el jueves), siempre que lo oigo me dan ganas de hacerme el harakiri. El «éxito» desde luego no es de los que sobrevivimos cada día más ahogados. Pero si, además, esto lo dice quien no se plantea un decrecimiento, suena hipócrita. Los parches no van a salvar Ibiza. La isla de las 11.000 piscinas ya trabaja en nuevos desarrollos urbanísticos y la cuarta desaladora. ¿Es esto un «uso responsable del agua»? ¿Más veneno en forma de salmuera al mar?

Pese a todo, el discurso de Vicent Marí me ha parecido tan acertado como el de cada Vuit d’Agost, desde que en 2019 abogara por dar pasos «contundentes y directos» para que vivir en Ibiza «no sea un lujo». Sólo es que de la Administración también espero gestión. Para plañidera, ya me basto yo.