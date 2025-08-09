Se supone que uno acaba acostumbrándose, cuando no dominando, el medio en el que se mueve. Un nadador estará en una piscina como pez en el agua —nunca mejor dicho—, de igual forma que un piloto de carreras no se sentirá más vivo en ningún otro lugar como al volante de un coche.

Con el tiempo, el oficio debería volverse segunda piel; la rutina, aliada; el entorno, casi hogar. Y, sin embargo, yo que llevo veinte años publicando artículos en la prensa me sobrecojo cada mañana cuando leo las malas noticias que difunden los diarios.

Cuando leo acerca de la destrucción de Gaza, los asesinatos machistas, la enésima batalla en la guerra de Ucrania o el último escándalo de corrupción de este Gobierno, no puedo evitar estremecerme. Definitivamente, la prensa no es para mí como la piscina para el nadador o como el vehículo para el piloto de carreras, sino como un bosque en llamas para el bombero.

Dicen que uno, ante tantas malas noticias, acaba inmunizándose, acogiéndose a un necesario mecanismo de autodefensa. Tal vez sea cierto, no lo niego, pero sospecho que muchos no llegamos a inmunizarnos del todo.

La propensión de los medios a dar más importancia a lo malo —atrae más la atención el asesinato de una mujer y sus hijos a manos del padre que un prometedor avance médico-científico contra el cáncer—, de algún modo mina la moral de quienes creemos, sin ayuda externa, que este mundo es un asco.

Y, sin embargo, ahí estoy cada día, reincidente y masoquista, perplejo pero fascinado, dispuesto a darme un baño informativo sobre las miserias de este mundo.

Deduzco, ahora que caigo en ello, que no escribo en prensa para influir en los demás, ni para sentar cátedra, ni para ofrecer soluciones, sino para combatir en solitario, desde las trincheras, la desazón que me aborda cuando leo la prensa. En una triste paradoja, tal vez escriba en esta esquina de prensa para combatir la desazón que a veces me provoca leer el resto del periódico.