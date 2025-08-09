Armas nucleares hoy

Ochenta años después de Little Boy, seguimos atrapados en el «equilibrio del terror» nuclear. Un inquietante esquema que hasta ahora ha disuadido a las grandes potencias de recurrir a ellas, provocando un holocausto nuclear que equivaldría a un suicidio colectivo. Aunque ha habido una considerable reducción del número de cabezas nucleares acumuladas por los nueve países que las poseen -de casi 70.000 hace décadas a las ‘apenas’ 12.000 de la actualidad-, sería erróneo creer que está más próximo un mundo libre de ellas, olvidando que una cabeza estratégica actual tiene un poder destructivo muy superior a las iniciales.

La realidad es menos complaciente. Por un lado, las nueve potencias desarrollan hoy los más ambiciosos programas de modernización de su historia. Por otro, nos acercamos al momento en el que dejen de ser consideradas únicamente como armas de disuasión -para defender sus intereses vitales-, para convertirse en armas de combate que pueden hacer pensar ilusoriamente en la victoria para quien se decida a usarlas.

A eso se suma el significativo debilitamiento del marco regulador internacional para evitar la proliferación de dichas armas. Ahí está Corea del Norte, como ejemplo evidente de los resquicios que deja el Tratado de No Proliferación para engañar a los inspectores del OIEA y hacerse con un arsenal estimado en una cincuentena de cabezas nucleares. Una senda que también tienta a otros, como Irán, calculando que dotarse de ellas les garantiza la permanencia de sus regímenes políticos frente a quienes pretendan derribarlos. El hecho es que, tras la eliminación del Tratado de Misiles Antibalísticos (2002) y del de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (2019), se han intensificado los esfuerzos para desarrollar escudos antimisiles que sus poseedores presentan ficticiamente como impenetrables. Unos escudos que, como ya ocurrió en el pasado, estimulan todavía más la proliferación nuclear con el objetivo de saturar esas defensas con un ataque aún más masivo.