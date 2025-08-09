Opinión | Temps de magranes
Aquesta Eivissa és una merda
La avaricia rompe el saco. Amen
Reflexions? després de la lectura de l’excel·lent i necessari llibre ‘Eivissa masificada’ (Joan Lluís Ferrer, Eivissa 2025). En primer lloc, un fragment del pròleg escrit per Pilar Bonet: «La disección de Ferrer incluye una descripción minuciosa de los males que sufre la enferma, esa isla atacada por tierra, mar y aire de forma simultánea y persistente».
Si es fa encara que sigui la més petita crítica o breu anàlisi de les derivacions d’un turisme ara infame, la resposta dels anomenats poders fàctics serà dura i violenta, dispararan a matar. L’acusació de practicar una mena de terrorisme periodístic és evident. Finalment el missatger paga el peatge i es veurà obligat a responsabilitzar-se, a sentir-se culpable d’allò que ells qualificaran de mentides. Malgrat tot, la vida continua. Però que avui per avui Eivissa -tindríem que escriure IBZ?- és una puta merda és evident i sense a penes contrarèplica més enllà del que pugui dir un tal Benítez. Eivissa put com dirien a Mallorca. És tòxica, està contaminada -cada dia tanquen platges- i la destrucció, autodestrucció? n’és clara i lluminosa com un migdia d’estiu. Perquè es poden posar en fila índia tots aquells col·lectius implicats directa o indirectament en el tema, intocable per alguns, del turisme i les seves conseqüències. Poden dir el que vulguin. Hotelers, empresaris, tour operators, periodistes corruptes i ben pagats, agents d’ordre, comerciants, polítics dreta/esquerra, i fins i tot Maria Santíssima, Eivissa , aquesta Eivissa , va camí de transformar-se en una claveguera coordinada pels ‘beach-clubs’ i altres perversions encara pitjor. És aquest el resultat de la lectura de ‘Ibiza masificada’ on l’autor fil per randa estudia, analitza, explica tot allò que passa a la nostra illa. Presentació al ‘Club Diario de Ibiza’. Escenari principal on parlaren Lluís Ferrer i la nostra periodista més internacional, Pilar Bonet. Cloenda on s’oferí, detall de la casa, un còctel fràgil i discret. Molts anys i bons Joan Lluís, enhorabona i una forta abraçada.
