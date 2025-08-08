Opinión | Tribuna
Vuit d’Agost: lluitem per l’Ibiza autèntica
El Vuit d’Agost, Dia de l’Illa d’Ibiza, celebram els actes centrals de les Festes de la Terra, la manifestació cultural i festiva més profunda i arrelada de la nostra terra, aquest poble mediterrani que ha sabut durant prop de vuit segles transmetre de generació en generació les seues tradicions, llengua i costums, al mateix temps que treballa per un futur de progrés i benestar en aquest món actual tan divers, globalitzat, ple de riscos, però també d’oportunitats que ens ha tocat viure.
Uns dies de festa que, per a molts de treballadors i treballadores de la nostra illa, són els de més feina de tot l’any, acollint i donant servei directament o indirectament als milers de visitants que tenim ara mateix a l’illa. Justament, la millor manera d’acollir-los és fer-los veure que Ibiza és molt més que paisatges, platges o establiments on passar-ho bé. Aquesta és una illa amb història, amb una cultura i unes tradicions que volem preservar. Darrere de la ‘Ibiza’ més internacional i turística, hi ha una Ibiza autèntica per la qual, ara més que mai, hem de lluitar.
Avui dia, a l’Ibiza vertadera hi ha molts de treballadors i treballadores que tenen dificultats per arribar a final de mes perquè tenim uns habitatges amb uns preus absolutament desorbitats. Persones que s’aixequen cada matí per anar a treballar, dur els fills a l’escola, fer vida a la nostra illa, però cada vegada ho troben més difícil en una terra que, en comptes d’obrir camí, cada volta tanca més portes.
L’Ibiza autèntica està feta de persones que han arribat aquí provinents d’altres punts d’Espanya i de països de tot el món, deixant ca seua com varen fer molts dels nostres avantpassats en un temps no massa llunyà, buscant construir-se un futur i arrelar en aquesta terra. Són els nous eivissencs i eivissenques del segle XXI, als quals hem d’ajudar en la seua integració i cohesió social a través d’instruments fonamentals com són el coneixement de la nostra llengua i la nostra cultura i oferir-los una igualtat de progrés i d’oportunitats.
Una Ibiza vertadera que, després de patir molts anys d’explotació i creixement descontrolat, ha arribat a una situació de col·lapse i de crisi social i territorial molt preocupant per la falta de serveis, infraestructures i recursos naturals i que veu com els aqüífers s’esgoten i com contaminam la mar per culpa de la saturació i els abocaments descontrolats.
Ha arribat el moment de lluitar per la nostra illa. Aturem aquesta deriva que en els darrers anys s’ha agreujat de manera alarmant amb unes autoritats del Consell Insular, dels ajuntaments i de la Comunitat Autònoma centrades exclusivament en continuar venent l’illa a qui vengui carregat de sous i la vulgui comprar.
Per això aproven lleis i normes per construir en sòl rústic pisos de luxe o per turistificar totes les cases pageses i els espais naturals en comptes de protegir el territori i impulsar habitatge només per als residents. Per això promouen una incineradora, per seguir creixent o una dessaladora, per poder gastar més aigua en comptes de gestionar bé la que tenim en favor de la població i la pagesia. I per això continuen gastant milers i milers d’euros en promoció del luxe i la festa i es van obrint discoteques en comptes d’apostar clarament per un model turístic tranquil i respectuós amb l’illa.
El Consell Insular s’ha gastat un total de 50 milions d’euros en promoció turística des de 2019, amb quins resultats? Ha millorat el turisme? Òbviament, no i a damunt ara diuen que es gastaran 650.000 euros en una consultora externa perquè ells no han set capaços de millorar res a pesar d’haver dilapidat tots aquestos milions.
I encara una més: tampoc han tengut cap problema a vendre la nostra llengua a canvi dels quatre vots que els feien falta per seguir governant com han fet els actuals mandataris a canvi d’aprovar els pressupostos del Govern balear deixant-se caure plàcidament en els braços de la ultradreta.
Lluitar per l’Ibiza autèntica és defensar la gent, el territori i la cultura d’aquesta terra enfront de les amenaces dels que només la volen per fer-hi negoci. Significa aturar d’una vegada per totes el creixement desbocat i sense límits, que ens està conduint al col·lapse. És defensar els drets dels treballadors i de les treballadores amb salaris i condicions laborals dignes i saludables i garantir que es pugui accedir a un habitatge i no que les persones que no poden pagar un pis siguin expulsades de l’illa com ja li està passant a molta gent o que siguin condemnades a viure en condicions absolutament deplorables com es pot veure amb el creixent i molt trist fenomen del xabolisme.
En aquest dia de celebració, el Vuit d’Agost, recordam la conquesta catalana del 1235. Ens toca a naltros, prop de vuit segles després, conquerir el nostre futur, lluitar per deixar a les pròximes generacions l’Ibiza autèntica, l’Ibiza que tant estimam.
Molts anys i bons a tothom!n
