Temporada en Eivissa: fallo en Matrix

Algo huele a podrido en Eivissa. Y no es la posidonia tratando de regenerar las playas. La isla está llena de gente. No se puede circular apenas por las carreteras, conseguir un rinconcito en la playa está complicadísimo y les reto a que vayan un sábado por la mañana al súper y traten de llevarse un pack de agua y una sandía. ¡Suerte! Pues eso, que la isla está a rebosar, pero no son pocos los sectores que van diciendo que la temporada no es lo que esperaban.

Entonces... ¿Qué está pasando? La explicación más fácil es que entre unos y otros han acabado por espantar a la gallina de los huevos de oro, que debía estar ya hasta el pico de que la sangraran y ha decidido huir de esta isla que cada día se parece menos al paraíso que un día fue. Pero se me ocurren muchos otros motivos por los que este verano podría estar siendo un verano de cabras flacas.

Muchos de quienes vienen lo hacen en busca de cosas muy concretas: playa y fiesta. Las redes están cuajadas de vídeos de turistas que explican cómo han pasado dos o tres días en Eivissa sin pagar hotel ni comida: durmiendo en la playa de día y dejándose, eso sí, una pasta en entradas y copas en discotecas. Una amiga distribuidora de souvenirs me explicaba hace unos días que las ventas han caído en las tiendas de la calle pero se han triplicado en las del aeropuerto. Más claro agua: muchos sólo compran antes de embarcar porque no han pisado la calle en toda su estancia, sólo arena y pista de baile.

Otro motivo: el lujo. Algunos vieron un diamante en bruto en un nicho que ha resultado ser sólo bisutería. Quizás dejan mucho dinero, sí, pero en cuatro sitios contados. Eso por no hablar de los precios. Llevamos años de escalada. Tenemos unas de las pernoctas medias más elevadas del Mediterráneo y no todo el mundo está dispuesto a pagarla. No pocos habituales del verano ibicenco han acabado claudicando y cambiando Eivissa por otros rincones con aguas igual de transparentes, chiringuitos clásicos, algún beach club, ocio nocturno y, eso sí, mucho más económicos. Fallo en Matrix.