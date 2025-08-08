Marí Ribas ‘Portmany’, una cuenta pendiente

El tiempo lo borra todo, no deja rastro. Reviso el exhaustivo y precioso estudio que a Marí Ribas, Portmany le dedicó Giralt Miracle, renombrado crítico de arte y me viene a la mente la deuda que Ibiza tiene con el artista, una desmemoria que nos hace un flaco favor. Pasan los años y Portmany sigue sin tener el reconocimiento que merece. Un error, porque con el olvido no pierde él, perdemos nosotros. Se le dedicó hace tiempo la pequeña calle que va desde la vía Castelar a la de sa Creu, pero nos hemos quedado cortos. Lo que se echa en falta es la presencia cotidiana que tuvo en nuestras calles, una Marina que recorría como singular notario, levantando acta con sus dibujos de una ciudad que estaba viva, hoy moribunda y diluida. Lo que Ibiza le debe a Portmany es una estatua, un busto, un bronce junto al Mercat Vell, al pie del Rastrillo donde solía trabajar. Estoy convencido que se conseguiría, incluso, por cuestación popular. Puede que me pierda la ingenuidad, pero no estaría mal que el Consell o el Consistorio de Vila lanzaran la iniciativa.

Entre el barroco y el informalismo, Portmany rayaba la genialidad, pero no supimos verlo. Muy al contrario, sus cartones nos desconcertaban. Sus dibujos –porque lo suyo era el dibujo, el apunte instantáneo de lo cotidiano, de la vida abigarrada que entonces tenían los muelles y la Marina-, en sólo minutos, con una prodigiosa riqueza caligráfica y tachista que apunta a la abstracción, recreaban con sus aguatintas y la sugerencia de sus manchas un mundo lleno de vida, impar y evocador. En algunas ocasiones ni tan siquiera firmaba sus cartones, pero su trabajo era inconfundible. La exclusividad de su dibujo le identificaba. Giralt Miraclel dice de Portmany que, autodidacta, «toma de los clásicos, de Leonardo, El Tintoretto, Van Dyck, Tiépolo y Goya, la lección del trazo seguro y la libertad de composición, tendiendo un puente entre el pasado y el futuro de las artes». No es poco decir. Alguna otra vez lo he comentado en estos mismos papeles y no me importa repetirme: Ibiza tiene con Portmany una deuda que debería saldar.