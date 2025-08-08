La higuera de Sant Miquel

La higuera que protagoniza este artículo no anda en mitad del campo velando por el hatajo de ovejas que nadie vigila. Tampoco es el abnegado arrecife de madera vieja donde rompe el oleaje de los trigales dorados. No. Este árbol hace sus votos de higuera en el pueblo de Sant Miquel, junto a la casa payesa (Can Partit) que nació con ella, codo a codo: un abrazo de raíces y cimientos de roca bajo el manto de tierra, alimentando un sueño en común desde hace casi 200 años. En un mar de sueños así surgió la cultura payesa de la isla.

En el presente, tan extraordinaria casa está arrendada a un conocido restaurante del pueblo; uno de gran solera y prestigio que lleva ya muchas lunas varado en el lugar, tanto que el cartel que lo anuncia forma parte ya de lo mejor de su paisaje.

Cada verano lo visito a menudo, ansioso por empuñar sus cubiertos y beber de sus copas. Tanto su cocina como el trato recibido lo justifican con creces. Pero debo confesar algo: el resorte emocional que me impulsa a volver una y otra vez es mi deseo de visitar de nuevo a la anciana y monumental higuera, sentarme junto a ella y escucharla respirar en su pleamar de hojas bajo la luna.

A tal fin, siempre reservo la mesa que se extiende junto a su tronco, bajo el tupido follaje perfumado de higos. Mesa y tronco se palpan, se acarician, madera contra madera, como si la de aquella, ya domesticada por el carpintero, quisiera aprender de la del árbol, contagiarse de su clorofila y saber qué se siente estando vivo a pesar de convivir tanto tiempo con criaturas tan arboricidas como las humanas.

Yo también me atrevo a tocarlo. Pero con la mano, me temo, y aunque no soy de madera −ojalá fuera Pinocho−, la higuera me perdona el filo de sierra que tenemos todos los hombres en los dedos. Absuelve mis pecados de especie porque sabe que sangre y savia son un mismo jugo de vida. Entonces, llegado el momento, cuando los luceros derraman su magia entre las hojas, me habla con voz callada, la de la sabiduría, esa misma que Lorca y Machado escucharon de chopos y olmos y que lograron trasladar luego a versos.

El árbol de nuestra historia articula e invade todo el espacio circundante; sus poderosas ramas se extienden a lo ancho, sostenidas por estacas. Y diríase también que por los hombros de los camareros que lo cuidan y miman como a un anciano venerable. Todo parece higuera allí, todo parece partir de ella. La noche misma está hecha de sus ramas, sus hojas y su fragancia. Resulta curioso que al salir la luna es justo bajo su copa donde más irradia su luz. Cosas de higuera: el ensombrecer soles y el arreciar lunas.

Esta casa payesa, como tantas otras, da la impresión de haber germinado y crecido en torno a su higuera, acoplándose al libre albedrío de sus ramas, a su concepción del espacio y a su ritmo del tiempo y la vida, como si hubiese sido su punto inicial. El arranque mismo de su madera marcó el de la piedra que conforma los muros de la casa.

Me cuenta María, la titular de esta antigua propiedad, que de niña sus hermanos y ella, junto a otros chiquillos del pueblo, hacían de la higuera su compañera de juegos. En ella se columpiaban a placer en sus ramas más indulgentes y risueñas. O, asimismo, jugaban sudorosos al escondite trepando a lo alto hasta emboscarse de hojas y de nubes, ignorando que muchos años atrás hubo un poeta, Rafael Alberti, que también jugó al escondite en una enorme higuera cuyo grueso tronco lo ocultó de sus perseguidores, encapuchados de tricornio, en la Guerra Civil, aquí en la isla. Cosas de adultos enloquecidos que olvidaron en su delirio de sangre que su viaje en la vida partió del puerto inocente de la infancia. Tras horas de juegos y risas, sin molestar a sus mayores, María y sus hermanos se veían recompensados por una buena merienda. La de Alberti aquel día fue la propia vida, que vino a consumir luego larga y fructíferamente a bocados hambrientos de versos.

A María se le ilumina la cara al relatarme todo cuanto recuerda de su higuera en la infancia, un tiempo libre de pasado en el que absolutamente todo está por estrenar. Le asaltan imágenes de entonces, lo noto en sus ojos, que me miran sin verme mientras charlamos tomando café. Rememora a sus tías sentadas en corro, en sillas con cordaje de pita. Las ve coser bajo el verde manto de la higuera, un bordado inimitable de hojas, higos y pájaros. Están acogidas a su sombra sin fin, que se cuela con fluidez de torrente por todas las solanas del exterior de la casa, amparando a toda criatura viviente que huye del sol a partir del mediodía. Todos, incluyendo patos, gallinas y gatos, se acomodan en sus respectivas parcelas bajo el frescor del arrullo de hojas donde el sol tiene prohibida la entrada bajo pena de eclipse perpetuo. Así se las gastaba este árbol con el astro rey si infringía su código.

Cierro los ojos mientras saboreo el último sorbo de café e imagino la estampa que me cuenta María. Voy más allá de sus palabras y veo que las ramas, en su afán de dar sombra, entran por las ventanas de la contigua casa como en esa ya icónica pintura de Pere Planells con la que ilustró la portada del primer disco de UC, ‘Cançons d’Ibiza’. Entran por su instinto protector con sus moradores, por si acaso se cuela algún rayo furtivo de sol.

Sant Miquel, Can Partit y su higuera. Nada más y nada menos.