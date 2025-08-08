Opinión | Tribuna
8 d’agost de 2025: l’hora de reaccionar
El 8 d’agost és el dia que ens toca recordar, a Ibiza i Formentera, els nostres orígens com a poble i reivindicar la nostra identitat. Habitualment, aprofitam també per reflexionar sobre la nostra situació política i econòmica i, en aquest sentit, els darrers anys hem fet incidència en la progressiva pèrdua dels que haurien de ser, precisament, els senyals d’identitat d’aquesta terra. L’ús social de la llengua catalana està arribant a uns nivells mínims, cada dia es fa més difícil viure amb normalitat utilitzant només la nostra llengua pròpia. I amb la llengua se’n van també els records, la història, la memòria, els noms dels llocs, el coneixement del territori, la identificació amb ell i, en definitiva, el respecte i l’estima cap al que som.
Ens han volgut fer creure que aquest era el preu de la prosperitat. Però el resultat cada vegada és més evident que és un altre. Fa anys que hem deixat de ser la comunitat de l’Estat amb la renda per càpita més elevada i l’únic rècord que continuam tenint és el de creixement de la població any rere any. El turisme ens ha portat molta feina poc especialitzada, hem perdut generacions dels nostres joves millor formats i ara ens destapa la seua cara més crua amb la terrible crisi de l’habitatge que patim, sense opcions per a obtenir un lloc per viure digne no només per als treballadors de temporada (que han de conformar-se, molts d’ells, a viure en condicions deplorables) sinó tampoc per als nostres joves que volen continuar fent la seua vida sense haver d’emigrar. El turisme incontrolat genera grans ingressos, sí, però només per a uns pocs.
Gairebé tothom és conscient que hem de canviar moltes coses. I els que encara no ho són potser obriran els ulls després d’una temporada, l’actual, que ja no està portant els beneficis esperats per a bona part de les activitats complementàries al turisme (comerç, restauració...). Es fa evident que serà necessari reaccionar. Però com? Cap on ha d’anar la reacció? Aquí serà quan entraran en joc els projectes polítics, les ideologies i les capacitats dels qui tenguin la confiança majoritària per governar.
La dreta ens oferirà el de sempre: major liberalització de l’economia i la gestió del sòl. El gran exemple són les polítiques d’habitatge, limitades a intentar augmentar el terreny disponible per a edificar. En aquesta línia, la gran mesura és poder construir en sòl rústic, especialment a les anomenades ‘àrees de transició’. Això que per als promotors d’aquestes idees significa ‘liberalitzar sòl’ en realitat amaga la possibilitat de destruir sota l’edificació àmplies zones de territori.
Des de les opcions progressistes hem d’optar per un altre tipus de mesures i en cap cas podem claudicar a acceptar que destruir més territori sigui una solució a res. L’aposta ha d’anar en la línia de la contenció de preus (intentant aplicar les regulacions que permeten les noves lleis estatals sobre el tema) i en la recerca d’habitatges que avui estan buits o destinats al lloguer turístic. Però això no serà suficient: haurem de plantejar obertament el canvi de model i haurem de perdre la por a termes com decreixement turístic per obtenir una major sostenibilitat ecològica, però també econòmica.
Els que formam part, a un temps, dels àmbits progressistes i dels sobiranistes hi serem, com sempre, assumint les nostres responsabilitats i essent conscients del nostre pes social. Ara bé, de la mateixa manera que estarem disposats a ser-hi en la construcció de projectes transformadors de la nostra societat des d’una perspectiva de protecció del territori o de justícia social, també hem d’advertir que només hi serem si aquests projectes inclouen de forma clara la recuperació i l’expansió de la nostra llengua i la nostra identitat com a poble.
Perquè és cert que serà bàsic revertir les polítiques contra la nostra llengua que es posen en pràctica, especialment des del Govern Balear, per part del PP amb l’alè de la ultradreta tronada que ens toca patir.
Però també és cert que bona part dels partits autoanomenats progressistes en els darrers temps han fet un ostensible abandonament no només de les reivindicacions lingüístiques, sinó fins i tot de la llengua catalana en les seues manifestacions públiques.
Només restablint confiances i generant projectes comuns arrelats al territori podrem fer real la reacció. En qualsevol cas, i en un dia com avui, no podem deixar de dir que, des del nostre punt de vista, només l’autogovern i la recuperació nacional en el marc dels Països Catalans seran garantia real de la nostra supervivència. Però, mentrestant, hi ha molt camí per recórrer.
