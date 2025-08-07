Cuando la isla reclama descanso

Durante las últimas décadas, se ha venido sosteniendo una ficción: la de una isla capaz de mantener un modelo de crecimiento turístico que algunos veían como idóneo, sostenido, intensivo y con cierta compatibilidad con lo que algunos llamaban sostenibilidad. Esa idea, envuelta en términos como desarrollo sostenible, diversificación o equilibrio territorial, ha sido el fundamento de algunas políticas que, en lugar de replantear el modelo, buscaban gestionarlo sin tocar sus fundamentos. Hoy, como ya indicamos, los límites ya no se anuncian: se viven. Y el decrecimiento, negado durante tanto tiempo, se ha hecho presente. Pero lo hace sin horizonte, sin dirección, y sin justicia.

En las últimas temporadas se viene constatando esa tendencia clara: menos duración de las estancias, menor gasto, pérdida de turistas y una creciente concentración del consumo, planificadas desde el origen del viaje. Estos no son exclusivos de las islas Pitiusas, pero aquí se agrava por una razón de fondo y que a algunos no les gusta reconocer: la presión sobre el sistema ecológico insular ha alcanzado un punto crítico. Y, lo que algunos vienen denominando o anunciando como una “crisis de consumo” es, en realidad, una crisis de sobrecarga ecológica.

Vemos como recientemente, algunos sectores turísticos señalan este tipo de “alteraciones” en la actividad registrada: reducción de ingresos, o alteraciones en los perfiles de los turistas. Todo ello viene derivado de las consecuencias de décadas de acumulación de impactos sin compensación, sin límites y sin escucha a la realidad material del territorio. Aludiendo a los referentes Lovelock y Margulis, Ibiza, como sistema vivo, podría estar respondiendo al estrés antrópico manifestando síntomas de ese desgaste que llega al colapso: escasez hídrica crónica, suelos urbanizados más allá de su resiliencia, degradación de hábitats costeros y una economía dependiente de una presión turística que ha rebasado su punto de equilibrio ecológico.

Este decrecimiento – aunque es una palabra tabú para algunos – ya se manifiesta y no es el resultado de una planificación responsable o sostenible, sino de una combinación de factores generados por nuestro modelo turístico y económico: saturación, encarecimiento, pérdida de habitabilidad y percepción de insostenibilidad. Por ello, el sistema vivo que es el conjunto de nuestras islas decrece no para conservar, sino porque ya no se puede sostener lo acumulado.

Mientras tanto, el discurso predominante sigue anclado en el paradigma de la compatibilidad entre crecimiento, bienestar y sostenibilidad. La evidencia científica viene avisando desde hace más de una década de que no hay forma de sostener un modelo basado en el uso intensivo de materiales, energía y territorio dentro de los límites planetarios (Steffen et al, 2015). En territorios insulares, con su vulnerabilidad ecológica y su dependencia estructural del exterior, la lógica del crecimiento se revela no solo obsoleta, sino peligrosa.

El decrecimiento debe estar planificado, ser redistributivo y orientado a reducir la presión sobre los sistemas de soporte de la vida, desde el punto de vista ecológico. Debemos comprender que decrecer no es perder calidad de vida, se trata de reconfigurarla para que pueda sostenerse en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, implica marcar límites reales al desarrollo urbano, redefinir los umbrales turísticos, recuperar soberanía alimentaria, energética y habitacional y reconectar con una noción de bienestar menos dependiente del mercado global y más vinculada al equilibrio ecosistémico.

La reducción del turismo familiar, el acortamiento de estancias, la caída en el consumo distribuido o la presión sobre las trabajadoras de la economía estacional no son fenómenos aislados. Son síntomas de un modelo que ha agotado su margen de maniobra. La isla ya no puede absorber más sin dañarse a sí misma y creemos, atendiendo a los límites biofísicos y la evidencia científica, que es necesaria una transformación profunda. No se trata de emplear políticas cosméticas ni de optimizar sus márgenes con el uso de una narrativa que tienda a la sostenibilidad. Se trata de asumir que no todo cabe, que no todo es compatible y que seguir negando los límites solo nos acerca al colapso.

La isla no pide más rendimiento, demanda descanso, cuidado, lo que está reclamando con estas manifestaciones es una pausa. Y no porque se haya vuelto “menos rentable”, sino porque, sencillamente, ya no puede más.