La culpa alemana

El sentimiento de culpa que albergan colectivamente los alemanes por el Holocausto nazi y que supuso el exterminio de seis millones de judíos es, según la idea recurrente que se repite últimamente, lo que frena una respuesta decidida de la Unión Europea contra el genocidio de la población de Gaza. Puede ser, sí, que Alemania no se sienta emocionalmente autorizada para exigirle al Gobierno de Benjamín Netanyahu que pare la masacre de palestinos en la franja de Gaza, para reclamarle que termine con esa tortura que supone matarlos no solo con balas y bombas sino también de una manera aún más terrible, si cabe, de hambre. Las televisiones y los periódicos de todo el mundo muestran cada día los cuerpos famélicos de niños gazatíes moribundos, como lo hicieron durante años con las víctimas de las hambrunas africanas de las que los países occidentales también se sintieron ajenos. Puede ser, sí, que sea la mala conciencia alemana la que impida reaccionar.

Pero esa parálisis ante el horror, que se quiere justificar por el pasado de Alemania, no se puede extender, en ningún caso, al resto de los países europeos. Europa debe dejar de buscar excusas, no puede aplazar ni un minuto más una reacción radical contra las acciones del Gobierno de Israel que lo fuerce a parar el genocidio de los palestinos. Tiene instrumentos para hacerlo, como repite cada día Josep Borrell, en un grito que, no por estruendoso, deja de ser un triste clamor en el desierto. La Unión Europea podría aplicar sanciones económicas y políticas a Israel, podría dejar de suministrar armas a su ejército, impedir el tránsito de suministros armamentísticos por territorio comunitario... La UE tiene en su mano medidas que mermarían las posibilidades de Netanyahu de proseguir con su guerra aniquiladora. Una actitud clara contra la política de exterminio emprendida por el Ejecutivo israelí ayudaría quizás a que Alemania venciera también sus traumas del pasado y, sobre todo, contribuiría a evitar la muerte de miles de gazatíes, ya son 60.000 los asesinados y aliviaría la culpa futura de los europeos por su indiferencia ante este nuevo holocausto.