Opinión | Per començar
Català a Eivissa: sortir de l’armari lingüístic
Si alguna cosa he pogut comprovar des que vaig entrar al Diari d’Eivissa el juny del 2020 és que els reportatges de carrer poden esdevenir una eina molt útil per analitzar la salut del català en la vida quotidiana, que és el que veritablement importa: el potencial ús social de la llengua. Els missatges apocalíptics, a banda de ser mitges veritats i no resultar mica útils (només aconsegueixen desmobilitzar, donar-ho tot per perdut), poden fer pensar que el que diré ara és una mentida. Però és el que he viscut durant aquests anys enquestant a residents desconeguts arreu de l’illa: si ets catalanoparlant (nadiu o per decisió), pots començar totes les converses en català (o eivissenc, la nostra manera d’anomenar-ho). La majoria t’entendran i una part important dels teus interlocutors et respondran en la mateixa llengua. Els sectors que donen per mort l’eivissenc ni m’interessen ni crec que siguin honestos, sense voler jo llevar-li importància, això sí, a les amenaces a la diversitat lingüística i cultural. Una problemàtica que s’aguditza si tenim en compte que vivim en un món hiperglobalitzat que ens està presentant un competidor molt més poderós que cap altre: l’anglès.
Però com que de missatges dolents ja n’anam tips i som ben conscients de la cara menys amable de la moneda, trob important destacar les potencialitats del català. Una llengua minoritzada (que no minoritària, perquè 10 milions de parlants no és poca cosa) que, d’altra banda, està experiment un autèntic boom pel que fa als creadors de contingut a les xarxes socials i a l’escena musical. Tenim el que necessita qualsevol llengua per considerar-se normalitzada: diversitat, riquesa. Música que puc escoltar amb els auriculars mentre vaig de camí a fer aquests reportatges en què em faig un tip de parlar en llengua materna. El meu jo becari tal vegada no tenia prou confiança per llançar-se a la piscina en termes lingüístics, però ara, fent feina, només cal dirigir-se a la gent amb un bon dia i testar una mica. Les sorpreses són molt bones i hostilitat és complicat trobar-ne. Sortir de l’armari lingüístic sempre és alliberador.
