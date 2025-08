Villa Otilia: un llegat menyspreat

Talaia entre febrer de l’any 1975 i abril de 1976, va faltar el dia 25 de gener de 2019 a l’edat de 95 anys. L’estima que l’alcalde ‘Coques’ tenia al seu poble la va demostrar llegant a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i al Consell Insular d’Ibiza una finca d’aproximadament 70.000 metres quadrats, més coneguda com a Villa Otilia, amb la condició que allí s’hi construís una residència per a persones majors.

La finca, situada just darrere de la cruïlla on es troba l’actual pizzeria d’Es Verger, està en sòl rústic i limita amb la carretera que va cap a Sant Antoni, per la qual cosa seria necessària la declaració d’interès general per part del Consell Insular d’Ibiza per poder-s’hi construir. La situació del terreny, pròxima al nucli urbà i amb fàcil connexió reuneix tots els requisits perquè es pogués declarar aquest interès general per part de la màxima institució insular.

En el seu testament, l’alcalde ‘Coques’ va deixar escrit que la Conferència Episcopal Espanyola havia d’anomenar un executor testamentari encarregat de fer complir la seva última voluntat i de custodiar els seus béns fins que es repartissin. L’única condició que va establir en Pep ‘Coques’ va ser que s’aixecàs la residència en el termini de cinc anys. En cas de no ser així, el terreny de Villa Otilia passaria a mans de la fundació catòlica Ajuda a l’Església Necessitada. Tot i això, l’acceptació de l’herència es podria formalitzar fins a 30 anys, i fins que aquesta no s’acceptàs, el termini de cinc anys per a la construcció de la residència no correria.

Des del Grup Municipal Socialista de Sant Josep hi va haver molt d’interès en què s’acceptàs l’herència i es construís la residència de majors, donat que és una reclamació històrica dels vesins i vesines del nostre municipi. Per aquest motiu, el dia 29 de desembre de l’any 2021 l’equip de govern progressista va remetre l’avantprojecte de residència «Villa Otilia» al Consell Insular d’Ibiza. L’Ajuntament va fer els sues deures per aconseguir aquest objectiu tenint en compte que el paper que tenia era el de mer col·laborador.

La redacció d’aquest avantprojecte plantejava la construcció de diferents blocs integrats a la finca. Es preveia l’edificació d’una residència de majors, un centre de dia i tres habitatges complets que es destinarien a casos d’acollida, com a condició indicada al testament.

La construcció ocuparia 4.677 metres quadrats dels 70.000 que té la parcel·la. La residència comptaria amb un total de 64 places disponibles (30 habitacions individuals i 15 dobles) amb l’objectiu d’integrar el màxim possible l’edificació a l’entorn.

Hem de recordar que avui dia, Sant Josep de sa Talaia és l’únic municipi eivissenc de més de 20.000 habitants que no compta amb una residència per a majors i, desafortunadament, ho seguirà essent a curt termini, ja que l’actual alcalde de Sant Josep de sa Talaia, el Sr. Vicent Roig, ha manifestat recentment que el projecte s’ha descartat.

El passat dijous dia 31 de juliol, el Grup Municipal Socialista de Sant Josep va tornar a reiterar la necessitat d’acceptar l’herència de l’alcalde ‘Coques’. El que es va demanar era senzill i executable: que l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i el Consell Insular es fessin càrrec de l’herència de qui fora alcalde del nostre municipi amb l’objectiu de dotar-lo d’una residència per a gent gran.

La resposta de l’actual alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, no va deixar indiferent a ningú. Per començar, va dir que es tractava d’una «herència enverinada» i que les dificultats per fer allí la residència, és a dir, la idoneïtat de lloc, no era el millor per construir-la. Això sí, tampoc va fer menció de cap altre lloc ni de cap altra proposta millor que aquesta.

Per si això no fos suficient sorpresa, la major va venir quan el Sr. Roig va anunciar que l’entitat que finalment es quedarà amb l’herència que havia d’anar destinada a la construcció d’una residència per a la gent gran del municipi de Sant Josep, la fundació catòlica Ajuda a l’Església Necessitada, ja està considerant la seva venda. Ben segur que el futur propietari veurà amb millors ulls i amb menys dificultats l’opció de construir allí on avui s’hauria d’estar aixecant la Residència per a gent gran «Villa Otilia».

Els despropòsits no van quedar aquí, perquè el Sr. Roig, en un darrer intent de salvar la palla que s’estava cremant, va dir que el fet que l’entitat que finalment es quedarà amb el llegat de l’alcalde ‘Coques’ no volia dir que l’Ajuntament no li pogués comprar en un futur. És a dir, no es rebria l’herència, com a llegat altruista per part d’uns dels més il·lustres vesins del poble per, arribat un cas, comprar-la a un particular. Sense paraules.

Sincerament, esperàvem voluntat política a l’hora d’abordar un tema tan important per part del Sr. Roig, qui avui és alcalde i secretari general del Partit Popular a l’illa d’Ibiza per arbitrar i mediar amb el Consell Insular de Vicent Marí i el Govern de les Illes Balears de Marga Prohens. Ni tan sols es va poder arrencar el compromís de construir una residència a un altre indret del nostre extens municipi. Falta de voluntat política que patirem els vesins del nostre poble.

Al final d’aquest capítol, no podem més que demanar a l’executor testamentari, a algun familiar o a algun amic de la família que posi fil a l’agulla per dotar de seny i sentit comú perquè es compleixi l’última voluntat de l’alcalde ‘Coques’: que el municipi de Sant Josep tengui una residència per a majors damunt una finca donada de forma gratuïta per ell a tots els vesins i vesines del poble, i de forma molt especial, als majors de Sant Josep de sa Talaia.