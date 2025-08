Contrastes vacacionales

No esperen de este artículo análisis con elementos trascendentales para nadie. Es de una simpleza total. Las portadas de nuestros periódicos (de los de papel) incluidos los online se llenan de ecos de sociedad (antes se llamaba así) donde personajes de la nobleza, de la alta sociedad y de la farándula en su caso nos muestran (muchas veces con la traición de los paparazzi) con cierto consentimiento previo como pasan las vacaciones (normalmente en agosto) en parajes de ensueño y al albur del lujo (para envidia de otros mortales). Una sociedad de consumo que se precie tiene que tener su alta sociedad como símbolo de riqueza. Para estar en el G-20, sin ir más lejos. No me imagino a los franceses sin Saint Tropez o a los italianos sin Portofino y otras lindeces, o nosotros sin Ibiza o Puerto Banús. La posibilidad del low cost ha permitido que muchos de nosotros (asalariados o pensionistas, no confundir con el Imserso) podamos visitar países que en otras épocas no podíamos imaginar. Siempre se nos dijo que los nacionalismos populistas se combaten viajando y observando otras comunidades (muchas de ellas con más necesidades que la nuestra). No quería referirme a este tipo de comparaciones (bastante tenemos con los telediarios y el señor Netanyahu) sino a la aportación que supone para infantes, adolescentes y jóvenes tener un pueblo donde veranear (hay que distinguir entre vacaciones y veraneo). La atracción de lugares como los antes nombrados se basa en la exigencia de cierto decoro, incluso ir a la moda si quieres estar en la pomada. A diferencia de cómo transcurre tu vida y la de esos jóvenes en un pueblo donde además de lugar de encuentro (el mío pasa de poco más de doscientos habitantes en invierno a casi mil en estas fechas) de muchas generaciones que emigraron a las conurbaciones industriales en su día, se convierte en reclamo veraniego, con sus fiestas patronales (o inventadas, si hace falta) de lugareños de poblaciones limítrofes. Orquestinas, discomóviles con dj autóctonos, juegos infantiles, yincanas (algunas de riesgo a lo humor amarillo o el Gran Prix de la primera). Una piscina, municipal o no, y otros atractivos, normalmente gastronómicos de guisos privados son suficientes para que grandes y pequeñitos decidan veranear allí con escapadas (los que se lo puedan permitir) a otros destinos siempre de bajo coste, por aquello de que nosotros también hacemos vacaciones. No hablamos de las Seychelles o destinos parecidos, con Galicia, incluso Sigüenza (aquí al lado), donde me han dicho que se come de maravilla y a buen precio, tenemos bastante.