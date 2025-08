Tyrannosaurus rex en Dalt Vila

El domingo al mediodía, cuando el sol más atizaba, bajé desde Dalt Vila a es Diari. Me gusta pasear por las calles del casco histórico de la ciudad que regalan sombras gracias a su estrechez y corrientes de aire fresco al doblar algunas esquinas. De repente, al girar por una cuesta me encontré con un Tyrannosaurus rex que caminaba con una mujer rubia al lado.

Me encantaría haber estado con mi hijo para que disfrutara de la bizarra estampa que la pareja protagonizaba. Alguien iba dentro de un disfraz de esos que parecen que llevan aire en pleno agosto. Pensé en un centollo que vi días atrás en la Cova de ses Llagostes de más de 20 años. «Debe ser muy inteligente para haber llegado a esa edad», me dijo su cuidadora y sin embargo allí estaba encerrado con más neuronas que esos dos juntos.

Ya en el trabajo, a través de vídeos, me llegaron otro tipo de imágenes menos divertidas: peleas nocturnas y gente pasada de rosca en Sant Antoni. No me imagino sufrir ese tipo de escenas cada noche cerca de mi casa y no ir cada día al Ayuntamiento a quejarme. Ni los colores de Okuda pueden tapar las sombras de un pueblo cuyo tipo de turismo permite que sus vecinos carezcan de los mismos derechos que el resto de la isla, a excepción de los también sufridos residentes de ses Figueretes o Platja d’en Bossa.

A mí, que me agradan los paseos nocturnos con ropa deportiva en unas salidas que mis amigas Jimena, Ane y yo hemos bautizado como caminatas de marujas, por lo que rajamos mientras sumamos pasos, no me veo saliendo por la noche a s’Arenal sin casco, armadura y gas pimienta a falta de una pistola taser.

Hay otra parte de la isla que no tiene nada de ver con esto, pero que no todos la disfrutan. No hablo de glamour y lujo, sino de seguridad y tranquilidad: un lugar de vecinos respetuosos que no hacen fiestas cada noche, en el que las familias veranean sin más excesos que pasarse con los dulces en el buffet del desayuno en su hotel. Ese lugar existe, pero no es Sant Antoni aunque los que gobiernan tengan el mismo color.