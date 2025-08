El monstruo sin control

He tenido ocasión de leer con detenimiento el nuevo libro de Joan Lluís Ferrer, ‘Ibiza masificada: Así nos expropian la isla y nos expulsan de ella’, publicado hace un par de semanas por la editorial Balàfia Postals. He de reconocer que me ha dejado impresionado, no sólo por su reafirmación de la idea de que nuestra querida Ibiza, tal y como la hemos conocido, está a punto de desaparecer por el sumidero, sino también por la profusión de datos objetivos e incontestables que demuestran, desde múltiples ángulos, la abrumadora masificación que asola nuestro territorio. El compendio de argumentos reunidos refleja la situación con una gravedad tan sobrecogedora que sólo un puñado de negacionistas interesados –con idéntica credibilidad que los defensores del movimiento terraplanista–, puede atreverse a negar.

Al compañero Joan Lluís hay que agradecerle el ingente esfuerzo documental y redaccional, que proporciona mil y una premisas para combatir con absoluta contundencia a la caterva de caraduras que se empeñan en que nada cambie, aunque Ibiza se envenene de contaminación, sequía, ruido, drogas, tráfico y sobrepoblación, hasta morir de éxito.

En el libro se analiza la masificación que asola la isla desde las ópticas más variopintas y no deja títere con cabeza, desde políticos a empresarios, pasando por los propios ibicencos en general, que hemos ido vendiendo nuestra tierra hasta dejarla en manos de las corporaciones y los fondos de inversión, que la van desmembrando de sus tradiciones e idiosincrasia.

Entre los datos que maneja Ferrer aparecen algunos tan contundentes como que, en los últimos treinta años, hemos pasado de recibir 1,6 millones de viajeros en el aeropuerto a 4,5 millones. Es decir, casi el triple. La isla alberga 150.000 plazas turísticas, un tercio de ellas completamente ilegales. La situación se pone incluso más dramática cuando compara nuestras cifras con las de otros destinos. En Cuba, otra isla turística, reciben la mitad de turistas que nosotros, pese a disponer de casi las mismas plazas, teniendo en cuenta que Cuba es 200 veces más grande. Y Argentina, un país inmenso con múltiples atractivos turísticos, recibe a poco más del doble de los que llegan a la isla al año.

El periodista incluso ha encontrado la manera de comparar el número de turistas en relación al territorio, demostrando que somos el destino turístico más masificado del mundo con una única excepción: Andorra. Sin embargo, quienes residen allí pueden coger el coche y plantarse en cualquier zona tranquila del entorno cuando se sientan agobiados, mientras que en Ibiza estamos enjaulados por la geografía y sólo podemos huir de este despropósito cogiendo un barco o un avión. En consecuencia, la masificación acaba siendo mucho más extrema en el paisaje ibicenco y, bajo esta premisa, podemos considerarnos el peor lugar del mundo.

Afirma Joan Lluís que la industria turística se ha convertido en un monstruo que ha escapado de nuestro control, en buena parte por esta deriva hacia el lujo, que ha atraído a toda clase de holdings internacionales y fondos de inversión, que arrinconan a los empresarios locales, que no pueden competir con ellos. Antes, añade, en Ibiza había pocos millonarios, pero tampoco existía el fenómeno de la pobreza, salvo la vinculada a la marginalidad. Hoy, al contrario, el fenómeno de la desigualdad constituye la gran novedad de estas últimas décadas.

Los beach clubs representan otra de las cuestiones que más han contribuido al declive de Ibiza. El autor habla de lo mucho que han contribuido a que los ibicencos nos hayamos tenido que marchar de las playas que antaño frecuentábamos, como Cala Bassa, que ahora es un «parque temático de la ostentación, el elitismo y la saturación». Alude a cómo en determinados establecimientos se exige a los clientes gastos mínimos de 200 euros por hamaca, lo que constituye una flagrante ilegalidad de las ordenanzas, sin que nadie le ponga freno.

También se explaya sobre el disparate de los coches, con un parque de 160.000 vehículos; es decir, que hay más automóviles y motos que personas. Y eso sin contar los coches de alquiler. De que abra una nueva discoteca con 15.000 plazas, lo que supone una auténtica salvajada. Del urbanismo bárbaro que implica pasar de 1.700 viviendas en el campo en 1950 a las 13.000 actuales, con construcciones separadas que representan en realidad 30.000. De la desastrosa gestión del agua que provoca que se despilfarren toneladas y toneladas en una isla que depende de las desaladoras. Del colapso de la sanidad pública, los taxis pirata, los policías y funcionarios que duermen en coches, etcétera.

Concluye el periodista que no es que Ibiza vaya camino del colapso, sino que ya está completamente colapsada y sólo cabe soltar lastre si no nos queremos hundir del todo. ‘Ibiza masificada’, en definitiva, es un chute de trágico realismo que debería ser de obligada lectura y que pesa sobre las conciencias de determinados gobernantes. No se lo pierdan.