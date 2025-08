A les portes de les festes de la terra

A l’illa d’Eivissa hem tengut uns historiadors i unes persones de lletres molt més autocentrades del que podríem suposar a partir de les seues posicions polítiques. L’historiador Isidor Macabich, home de dreta, justificador del règim franquista (i aliniat amb els seus posicionaments), conservador com a home d’església, va encunyar el terme Festes de la Terra (absolutament assumible per a qualsevol de l’MDT). Durant les Festes de la Terra celebram l’actual identitat d’Eivissa i Formentera, la nostra catalanitat. Si no fos perquè som un poble sotmès, si més no des dels Decrets de Nova Planta, la celebració podria tenir un aire eminentment colonial. Celebram, al cap i a la fi, una conquesta: i la substitució d’uns per uns altres al capdavant dels afers de les Illes Pitiüses. El nostre Decret de Nova Planta en modifica substancialment la significació, perquè la podem entendre com l’element fundacional d’una identitat que, durant els tres darrers segles, ha estat sistemàticament perseguida.

Festes de la Terra entraria dins una terminologia absolutament catalanocèntrica. Hi celebram, per dir-ho exactament en termes de l’enyorat Joan Marí Cardona, de qui enguany se celebrarà el centenari del naixement, la conquista catalana de 1235. D’aquí a deu anys, idò, tocarà celebrar-ne els vuit-cents anys. Quedarà per a la Història, tot i que supòs que es continuarà cantant, el ‘Set segles fa’, de l’esmentat Isidor Macabich. Himne a la Mare de Déu de les Neus, patrona d’Eivissa i Formentera.

La identitat que, des de fa tres-cents anys, els poders de l’Estat estan maldant per esborrar és, per tant, la catalana. Hauria estat fàcil, per a un home també d’Església, com Joan Marí Cardona posar l’accent en la religió i parlar, com feien -i encara fan- tants historiadors, de «conquista cristiana». Però l’historiador eivissenc va voler ser més precís, i qualificà la conquesta com a catalana. Ajustant-se del tot a allò que efectivament es va produir. Ni cristiana, ni aragonesa, ni altres elements destorbadors dels fets històrics.

Per acabar-ho de reblar, s’ha publicat recentment el llibre d’un altre historiador i home d’Església, Joan Planells Ripoll, Murtera: Pitiüsos Tarragonins, editat pel Consell d’Eivissa. El llibre de Joan Planells va sobre l’origen dels llinatges eivissencs. El mateix exercici que en Murtera, amb el suport d’en Felip Cirer, fa sobre els llinatges eivissencs es va fer fa uns anys, enmig d’una gran polèmica, al País Valencià. Davant l’auge del blaverisme anticatalà, en Toni Furió va voler cercar l’origen dels llinatges valencians de la immediata postconquesta catalana. Molts coincidien amb els dirigents blavers, i procedien de llocs com Lleida, la Seu d’Urgell, i d’altres indrets del Principat de Catalunya. L’exercici de Joan Planells Ripoll ens acosta, a través d’una senda que tampoc no es pot discutir amb facilitat, als origens de la societat eivissenca.

Les Festes de la Terra comencen el dia 5 d’agost, dia de Santa Maria de les Neus, en què les tropes comandades per Guillem de Montgrí varen desembarcar al Pou des Lleó, i acaben el dia 8 d’agost, dia de Sant Ciríac, en què es va consumar la conquesta de la ciutat d’Eivissa per part de les tropes catalanes. A les Festes de la Terra celebram, ras i curt, la catalanitat d’Eivissa i Formentera, els orígens de les actuals Pitiüses. Els orígens amb continuïtat, perquè, naturalment, ja no queden cartaginesos eivissencs, ni grecs eivissencs, ni romans ni res de semblant. I els amazics o àrabs eivissencs són nous eivissencs, i no descendents dels que els catalans varen conquerir al segle XIII.

No fa falta dir que resulta del tot necessari adaptar les celebracions a l’actualitat, i reflexionar sobre l’evolució de la nostra identitat com a poble. Les coses són molt diferents avui de fa, no ja vuit segles, sinó cinquanta anys. Vivim en una societat plural, amb multitud d’orígens diferents, però que, com deia el poeta, haurien de confluir «en un sol amor». «Un sol amor» que hem de definir entre tots, que hem de pensar entre tots i projectar-lo de cara al futur. Però, en la mesura en què sigui possible, sense idealitzar ni, sobretot, sense falsejar el passat. Vivim en un temps en què forces molt diverses, i algunes molt hostils, treballen àrduament perquè la nostra noció del passat quedi difuminada, diluïda, falsejada, fora de circulació, i, sobretot, fora del nostre imaginari col·lectiu. Feina nostra és impedir que això passi. Bones Festes de la Terra a tothom!