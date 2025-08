Ibiza, sin frenos, sin manos y mirando para atrás

Sin frenos, sin manos y mirando para atrás. Así parece que vamos en Ibiza, en vista de los datos que componen la foto de lo que ha ocurrido este primer cuarto de siglo en la isla. Hemos pasado de los 89.000 habitantes del año 2000 a los 160.000 de 2024 (un 79% más), con sus correspondientes coches y con un servicio público de autobuses igual de lamentable. La oferta turística ilegal se ha disparado en este tiempo -aunque es imposible ponerle cifras- mientras la especulación con la vivienda ha alcanzado cotas inimaginables, hasta esta expansión del chabolismo por todos los rincones de la isla, que es la cara más salvaje y dramática del «éxito» de la marca Ibiza.

Hace años, algunos políticos y empresarios acusaban a los periodistas de ir en contra de los intereses de la isla cuando publicábamos noticias que «perjudicaban» su imagen como destino turístico. Es decir, el problema para ellos no eran, por ejemplo, los vertidos fecales que obligaban a cerrar una playa en pleno verano, sino que se publicara la noticia. Algunos querrían que tampoco informáramos de los accidentes mortales o con heridos graves asociados a ese caldo de cultivo terrible que es la normalización del consumo de drogas y alcohol ligado a la fiesta, y que se cobra cada año un alto precio en vidas truncadas ya para siempre, la mayoría muy jóvenes. Lo que no se conoce, no existe, una vieja estrategia que en lugares como Ibiza ha servido para tapar y agravar los problemas y, de paso, proteger a los responsables de los desmanes y a los negligentes que incumplen su obligación de controlar y sancionar. Pero es al revés: lo primero es el diagnóstico y después, avanzar hacia la solución. Negar la evidencia, que la masificación es un hecho y que están saltando las costuras de la isla, no nos salvará. Lo que nos salvará, a nosotros y a las próximas generaciones, a la isla, es afrontar el reto, difícil, de enderezar este rumbo desenfrenado, con planificación y visión a largo plazo. No podemos seguir creciendo al mismo ritmo, es más, habría que reducir las cifras porque ya son disparatadas, pero para ello hay que ponerse al volante y dejar a un lado los intereses particulares de determinados sectores, demasiado poderosos. Se necesita valentía y determinación.