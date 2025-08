El desastre del crecimiento desaforado de Ibiza

Las cifras que ponen en evidencia el desaforado ritmo de crecimiento de Ibiza, que publica hoy este diario, son muy ilustrativas y preocupantes. El análisis global de los diferentes indicativos da la medida de la saturación que ha alcanzado la isla y el grado de colapso de las infraestructuras y recursos, insuficientes para dar respuesta a las necesidades actuales.

Un territorio limitado como el de Ibiza, una isla de reducido tamaño, requiere una planificación a medio y largo plazo que introduzca límites sostenibles y evite que la masificación acabe en desastre, algo que lamentablemente no ha existido, con las consecuencias que se revelan en las estadísticas. La solución no puede ser aumentar y adaptar las infraestructuras a una presión humana desproporcionada para este espacio, y que sigue creciendo, sino al revés, reducir esa presión humana que ha aumentado de forma exponencial.

La bonanza laboral y económica se ha traducido en un mayor número de negocios y de trabajadores, y por tanto también de población residente, con sus correspondientes necesidades y vehículos (uno por cabeza, en una isla donde no se puede prescindir del coche porque el transporte público es penoso). Sin embargo, gran parte de estos habitantes no tienen donde vivir y, pese a tener trabajo e ingresos estables, están abocados a la pobreza como consecuencia de la falta de vivienda, pero no porque no la haya, sino porque se destina en su gran parte al turismo y a la especulación. Construir más no es la solución mágica, sino conseguir que la vivienda vuelva a destinarse a los residentes, e incluso ir más allá y prohibir que los inmuebles residenciales puedan dedicarse al alquiler turístico.

La confluencia de todos los elementos es explosiva y da como resultado la actual situación de la isla, en la que una parte creciente de la población está en exclusión social, prolifera el chabolismo de forma irremisible y las instituciones se limitan a poner parches para salir del paso, desbordadas e incapaces de afrontar el reto de decidir qué isla queremos de aquí a diez años y qué vamos a hacer para conseguirlo. La única estrategia es ir a salto de mata, huir hacia delante, siempre por detrás de las necesidades y cuando los conflictos se desbordan, sin ir a la raíz de los problemas ni buscar soluciones reales que exigen valentía y asumir el coste de enfrentarse a muchos intereses de poderosos sectores económicos que no están dispuestos a renunciar un ápice a sus posibilidades de negocio.

Los datos deberían encender todas las alarmas, para corregir la tendencia de un crecimiento que se acelera y está desbocado. La primera década del siglo fue cuando la isla experimentó el boom demográfico cuya inercia se ha mantenido hasta hoy: entre 2000 y 2010 Ibiza sumó 43.000 habitantes, un 48% más. En los últimos diez años, la isla ha crecido en 20.000 habitantes, un 14% más; ha recibido a un 200% más cruceristas; tiene 20.000 afiliados más a la Seguridad Social; han llegado al aeropuerto y el puerto 1,1 millones de viajeros más; el índice de presión humana ha pasado de un máximo diario de 261.000 personas hace 25 años a 366.000. Al mismo tiempo, el precio del metro cuadrado se ha duplicado en esta última década en el municipio de Ibiza: ha pasado de 2.386 euros a 4.350.

La combinación entre el incesante aumento de la población residente; del número de trabajadores como consecuencia del incremento del número de negocios de una boyante industria turística en la que no hay ninguna limitación para abrir todo tipo de establecimientos; del número de viajeros que llegan en barco y avión, que bate récords año tras año; el parque de vehículos y la especulación con la vivienda, más los negocios ilegales que medran en todos los ámbitos, y todo a un ritmo que se acelera, es catastrófica.

El análisis de estos datos debe servir para lanzar una mirada al futuro inmediato y adoptar medidas que corrijan esta deriva y eviten el colapso. El crecimiento es cada vez mayor y más rápido, sin que los equipamientos y servicios públicos puedan dimensionarse al mismo ritmo y funcionar como es debido, dando lugar a una realidad devastadora desde todos los puntos de vista: medioambiental, humano, de infraestructuras y recursos.

Ibiza va camino de convertirse en un parque temático, como otros grandes destinos turísticos como Venecia o Florencia, donde la población local ha sido desplazada por un turismo de masas de carácter depredador que deteriora el patrimonio del destino y cuyas ganancias benefician a unos pocos intereses privados en detrimento del conjunto de la sociedad.

De seguir este crecimiento sin freno, ¿qué ocurrirá dentro de cinco años? ¿Y dentro de diez? Debemos hacernos esta pregunta cuanto antes y actuar.