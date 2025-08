Sobre basura

Un domingo un tanto peculiar. Celebraremos el último día del triduo en la Parroquia de Santa Cruz en honor a nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, con la procesión hasta la S.I. Catedral para celebrar el martes la gran festividad. Un domingo peculiar en el que jóvenes de nuestras parroquias están participando del Jubileo de los jóvenes con el Papa León en Roma.

Un domingo en el que uno lee titulares de prensa y reflexiona, o deberíamos reflexionar. 919 toneladas de basura recogidas en el asentamiento de Can Rova 2. Y yo pienso, ¿qué pasaría si nos dijeran que tenemos que abandonar nuestro hogar, nuestra casa en 24 hora y que no podemos llevarnos nada más que lo que llevamos puesto porque no tenemos a dónde ir? Todo aquello que ha sido nuestro refugio, nuestra casa: cartones, maderas, palés, plásticos… ¿Son escombros? Todos los colchones que han albergado los sueños de tantas noches ¿son basura?

Ciertamente se han recogido muchas toneladas de basura, posiblemente en muchos asentamientos se acumula mucha basura porque las condiciones de vida no son las más dignas, pero quizás los que tuvieron que salir de allí sin saber dónde ir, tuvieron que dejar muchas cosas que, para ellos, como nos pasaría a nosotros, eran mucho más que basura.

Basura son los excrementos de los perros que cada día uno tiene que ir sorteando por la calle por el incivismo de los dueños, o las colillas que campan por todos los paseos y por las playas… Eso sí es basura y posiblemente acumulada por personas que tienen un hogar, un techo, un lugar donde depositar todo lo que es basura.

No quiero perder la esperanza, espero que algún día seamos capaces de mirar con otros ojos a aquellos que no solo dejan «basura», sino que son los que sacan la basura de nuestras calles, los que trabajan en condiciones inhumanas, los que siguen siendo víctimas de mafias, de una economía sumergida que beneficia a empresarios sin corazón que se aprovechan de sus condiciones de «irregularidad» para seguirles acusando de dejar «basura» a su paso.

Necesitamos una mirada diferente de la realidad, una mirada que nos llene de esperanza, especialmente a los más jóvenes que no se sienten satisfechos con este modelo de sociedad que estamos creando y que continúan peregrinando para que no se pierda la esperanza.