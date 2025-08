Esta es la pregunta que me surge después de visualizar entristecido y avergonzado una fotografía publicada en un periódico nacional en la que aparecen tres niños que no tendrán más de 6 años, fallecidos y amortajados en el suelo con sábanas blancas, mientras enfrente y compungido, un adulto los mira y llora su muerte, seguramente un familiar.

El pie de foto reza: “Un hombre llora ante los cadáveres de tres niños muertos en un ataque israelí en el hospital Nasser de Jan Yunis, este jueves. HATEM KHALED (REUTERS)”

Y me viene, no sé por qué, a la cabeza el triste caso de Julen, un niño que, como recordaréis, cayó trágicamente y desapareció en un pozo, justo antes del covid-19 y que mantuvo en vilo tantos días a todo el país, movilizando a cuantos medios se disponían para intentar salvarlo….

Y pienso, ¿qué no habríamos hecho aquí para intentar salvar a estos tres niños de la foto?

Y me decido a escribir estas palabras para intentar no sentirme tan ruin ante el sentimiento de culpa por no hacer ni decir nada ante la barbaridad que supone ver cómo la vida de un niño español, palestino o israelí no tienen el mismo valor.

Y me pregunto si eran terroristas…