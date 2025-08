Jesús, cualquier tiempo pasado fue mejor

Jesús ya no es lo que era, y eso es evidente, pero evitando anclarme en el pasado de manera irracional prefiero decir que Jesús no es lo que debería ser. Firmo este artículo como concejala del Partido Socialista del Ayuntamiento de Santa Eulària, pero lo escribo como vecina que lleva más de 30 años viviendo en el pueblo, donde ha crecido como niña, adolescente y ahora lo sigue eligiendo como adulta para quedarse.

No obstante, me pregunto si yo, o cualquier otro ciudadano o ciudadana ibicenca, lo elegiría para quedarse si no tuviera las facilidades y el arraigo familiar que me anclan a este pueblo. O mejor dicho, ¿podría elegirlo? Muy a mi pesar son varios los factores por los cuales muy probablemente a día de hoy no elegiría Jesús para quedarme; y son otros los motivos por los cuales, a pesar de yo querer elegirlo como el lugar donde establecerme, no me lo permitirían. Por eso, hablemos de ellos.

Son bastantes los problemas sin atender que hace ya un tiempo vienen afectando a la calidad de vida de los residentes de Jesús. En primer lugar, hablemos de la red de saneamiento y abastecimiento de agua de nuestro pueblo. Las roturas y averías son constantes, la pérdida de presión es ya una cuestión histórica, la mala calidad del agua es parte del día a día y, lo más grave, es la respuesta por parte del equipo de gobierno que es, desde ya hace tiempo, la misma: poner parches, literalmente.

La mitad de las calles del municipio están parcheadas porque muy a menudo hay averías en la red de abastecimiento y saneamiento. La calle Farcilla se lleva la palma en esto. Podríamos considerarla la calle que más parcheada de todo el pueblo de Jesús. Pero, ¿cuál es el problema de todo esto? No hay duda que es la falta de planificación e inversión municipal para modernizar las infraestructuras de suministro del pueblo, porque tenemos que asumir y reconsiderar que hemos normalizado algo que no es normal, que cada cierto tiempo se deba levantar asfalto para atender a una avería.

En segundo lugar, aunque en el orden de prioridades se encontraría en la cima del podio, tenemos la nueva contratación de recogida de residuos. Hará seis meses que se aprobó la nueva licitación, con unos nuevos pliegos que inicialmente aseguraban mejoras significativas en la recogida y el tratamiento de residuos. Además, exigían un servicio continuista, manteniendo aquello que ya funcionaba bien y daba buenos resultados. Pero la realidad dista significativamente de lo prometido.

Nos encontramos contenedores desbordados durante días y papeleras a rebosar. A lo que se le añade falta de limpieza general de muchas de las calles, especialmente las colindantes a los contenedores. Esto genera un entorno insalubre y deteriorado que da lugar a la aparición de plagas, y a su vez genera un sentimiento de dejadez y desinterés por parte de la administración hacia el ciudadano. Los vecinos y vecinas no entienden por qué su tasa de recogida y limpieza viaria ha subido y la situación ha empeorado descaradamente. El equipo de gobierno en representación de la ciudadanía debe garantizar su bienestar. Por ello, de forma incansable debería velar por controlar y hacer cumplir las obligaciones de la nueva contratación.

Por otro lado, la movilidad. Jesús es un pueblo que podríamos decir que desde siempre ha sufrido cambios de sentido en sus calles y se entiende que nuevas exigencias impliquen nueva organización y planificación de las calles. Sin embargo, de todos los cambios que ha ido sufriendo el pueblo, algunos han sido más planificados que otros y algunos más consensuados que otros. Centrándome en un pasado cercano, en poco tiempo los vecinos del pueblo hemos vivido lo de los caóticos semáforos, lo del camino de Sa Llavanera y ahora lo de la calle Tucà. Todo esto mientras se han estado haciendo obras en la calle Gavina y la calle Canari.

Desde la oposición hemos vivido esto como un vecino más, sin conocer bien el porqué de todas estas modificaciones y sin conocer fundamentos técnicos y objetivos que sustentaran cada una de las decisiones tomadas. En su momento nos anticipamos y, para dar respuesta a este problema de movilidad, propusimos y solicitamos en diversas ocasiones la necesidad de llevar a cabo un estudio de movilidad detallado que analizara el pueblo de Jesús en su totalidad, y que a partir de ahí se dieran respuestas coherentes y fundamentadas, teniendo en cuenta la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de los vecinos, buscando así la posibilidad de crear un plan de movilidad participativo, seguro y accesible para toda la ciudadanía del pueblo. Pero esa planificación no llegó, o no se trasladó, ni a los diferentes representantes del Ayuntamiento, ni a la ciudadanía.

Además, normalmente, deberíamos presuponer que todo cambio implica una mejora, pero ¿estos cambios mencionados han supuesto una mejora respecto a la movilidad en Jesús? La realidad es que los cambios en las calles no se han gestionado adecuadamente. En algunos casos no se ha tenido en cuenta ni se ha informado a los vecinos. Ninguno de los cambios han implicado la mejora en garantizar más pasos seguros ni han hecho de las calles espacios más accesibles para personas con movilidad reducida, tampoco se ha garantizado que la velocidad de circulación disminuya en muchas de las calles ni se ha mejorado la congestión que padece la avenida de Cap Martinet o el campo de fútbol.

Por otro lado, los usuarios del transporte público, que ya sabemos que es un mal mayor a nivel insular, tampoco se han visto beneficiados de ninguno de estos cambios. De hecho, la parada del centro cultural de Jesús, después de las obras de la calle Gavina, tampoco se ha planificado teniendo en cuenta las condiciones climáticas de las diferentes estaciones del año. Y los usuarios de transporte no motorizado tampoco han percibido mejoras adicionales en el pueblo.

Otro aspecto a añadir es que Jesús ha perdido por completo la idiosincrasia de pueblo. La gentrificación está afectando a la totalidad de la isla de Ibiza y Jesús no es ajeno a este fenómeno. Es un hecho que la construcción de viviendas de lujo, la recalificación de suelos orientada al beneficio económico y el dejar a un lado las necesidades sociales y de vivienda asequible, están provocando un cambio de 360 grados en el desarrollo urbano del pueblo. Los residentes arraigados en Jesús desde hace tiempo se están viendo desplazados. Por ello, se palpan cambios significativos en la estructura social, económica y cultural del pueblo. El aura y sentimiento de cercanía, de conocer a tus vecinos, de sentirte arropado y en casa que caracterizaba a Jesús, poco a poco va desapareciendo, a la par que va creciendo el individualismo y el aislamiento entre los miembros de la comunidad.

A estos nuevos residentes y a estas nuevas residencias se les añaden, en ocasiones, nuevas formas de vida que alteran el bienestar del resto de vecinos y vecinas. En algunas zonas hay afluencia constante de visitantes, con entradas y salidas frecuentes, a lo que se le añaden ruidos y música, que en el ‘mejor’ –de lo peor– de los casos proceden de residentes o turistas que se encuentran en la isla por un periodo de tiempo concreto. Y que en el peor de los casos, son provocados por fiestas o afters ilegales que se celebran de forma regular y que, como sabemos algunos vecinos del pueblo, utilizan el aparcamiento del colegio de Jesús como punto de encuentro para desplazarse con los transfers a la fiesta; coincidiendo a veces incluso con la entrada al colegio de niños y niñas del colegio Nuestra Señora de Jesús.

Sin espacios para los residentes, para aquellos que viven y trabajan todo el año en Ibiza, sin vivienda asequible y sin poner sobre la mesa medidas que promuevan el alquiler digno, en unos años Jesús será menos que un barrio dormitorio, será un barrio de temporada que abrirá sus puertas durante unos meses solo para unos pocos y cerrará cuando llegue el invierno.

Lamentablemente, la gestión del equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Santa Eulària ha priorizado más los intereses económicos y particulares de unos pocos en detrimento del bienestar de la mayoría de los residentes. Jesús necesita más. Más respeto, más planificación, más inversión y, sobre todo, más participación ciudadana.