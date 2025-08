Queridos turistas

Los residentes de Ibiza estamos encantados de darles la bienvenida y agradecemos que nos hayan elegido como destino para sus vacaciones. Deseamos que su estancia sea lo más placentera posible, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a ello. Para garantizar una convivencia armoniosa entre visitantes y residentes, les pedimos que respeten los horarios dedicados al descanso y mantengan el silencio durante esos periodos. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración.

Una campaña con un contenido de este tipo, más o menos, sería conveniente iniciar para intentar conseguir el reposo y la tranquilidad que los residentes merecemos y necesitamos.

Vivo en el centro de la ciudad de Ibiza, mi dormitorio da un patio interior y a un callejón peatonal, me mudé del que daba a la calle principal para huir del estrépito que los camiones de basura generan por la mañana.

La madrugada del pasado domingo me despertaron las voces de una pandilla que había terminado su juerga, pero que se resistía a finalizarla del todo. Aún llevaban en sus cuerpos los decibelios —y seguramente algo más— de su fiesta nocturna. Abrí la ventana con el firme propósito de no gritar y les rogué que bajaran el tono. Como no me oían, opté por coger el vaso de mi mesita de noche, y lanzarles el agua que contenía. No quería mojarles, y no lo hice: tuve buena puntería. Solo pretendía llamar su atención para que guardaran silencio.

Al mirar hacia arriba, pude explicarles de buenas maneras y sin gritar mis deseos, y se fueron. Pero yo ya no pude volver a dormir; por este motivo estuve cansada todo el día. Me imaginé a la gente que tiene que afrontar una jornada de trabajo en esas condiciones y me compadecí de ellos.

No tengo plena seguridad de que esta campaña fuera un éxito rotundo, pero algo, seguro, se conseguiría. Por lo menos, sería un primer intento de mentalizar a algunos de que no queremos que Ibiza sea el salvaje Oeste y de que los residentes existimos y tenemos algo de dignidad.

Mi descanso, y el de mis paisanos, me importa mucho, pero tengo un deseo más profundo para este verano —y todos los siguientes—, y aprovecho este espacio que tan generosamente me brinda Diario de Ibiza para expresarlo: que cesen las muertes de jóvenes en nuestra isla, producidas por las drogas y el alcohol —tanto las directas como las indirectas (el balconing)—, esa nefasta práctica ejercida por chicos que mueren estrellados contra el suelo al precipitarse desde el balcón de su hotel, tras un consumo incesante y prolongado de estupefacientes y bebidas alcohólicas.

¡Ojalá las muertes de estos jóvenes —cinco, y dos gravemente heridos— ocurridas en nuestra isla en tan corto espacio de tiempo, tres meses, sirvan para marcar un verdadero cambio de actitud que se traduzca en acciones concretas por parte de quienes tienen el poder y la responsabilidad de hacerlo posible!n