Joven como para tirar de un bolso

El otro día caminaba al atardecer por la avenida del Doctor Fleming de Sant Antoni, que pese a ser una de las principales arterias del municipio en algunos tramos está hecha un auténtico desastre: sucia, desconchada, mal iluminada... Iba detrás de dos chicas jóvenes vestidas de británicas que al oír mis pasos en su espalda se volvieron, me miraron e hicieron el gesto instintivo de agarrar sus minibolsos de macrolentejuelas y colocárselos delante bien protegidos.

Yo les adelanté y les di las gracias. No por dejarme pasar, sino por lo que sentí como un auténtico piropo. Esas dos chicas de falsas pestañas kilométricas habían visto en mí a una persona lo suficiente joven y dinámica como para tirar de un bolso y echar a correr. Debieron atisbar al desaparecido chaval cuya prueba reina eran los 6o metros lisos, cuando seguro que con tacones imposibles incluidos me podrían haber capturado en unos metros y hasta patearme sin piedad.

Pero bueno, lo importante es que ese gesto de ocultar su bien más preciado al presunto golfo apandador alimentó mi ego. Y también el síndrome de Peter Pan que me acompaña hasta que me miro al espejo al lavarme los dientes o siento un crack en las rodillas al agacharme o me pongo las gafas para mirar los números del teléfono, que llevo al tope del tamaño permitido por Samsung.

Cosas así te devuelven la esperanza y la ilusión de que aún puedes ir a un festival de música sin necesitar una semana de recuperación o volver a ponerte una camiseta de hace 20 años, que sientes que te queda bien aunque parezcas una morcilla de Burgos patrocinada por The Black Keys.

Y con esto no quiero caer en el tópico de que todo tiempo pasado fue mejor ni que la juventud sea la única forma de vida digna posible, pero a todos nos agrada que cuando te preguntan la edad te digan que no aparentas esa pila de años, o que cuando eres tú mismo el que inquieres a alguien por la edad que aparentas te calculen unas cuantas primaveras menos de las estornudadas... Aunque sea por simpatía, por indulgencia, por amabilidad o por simple miopía.