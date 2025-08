Ibiza: un mite grogui

El mite d’Ibiza és un malentès. De fet, qualsevol mite és un malentès, però aquest és el nostre mite i el nostre malentès, els altres que aguantin els seus. Record que la primera lliçó de filosofia del batxillerat explicaven el pas “del mite al logos” com a naixement de la raó. A Ibiza, el mite ha evolucionat i la magnitud del malentès és sideral.

En la versió actual del mite, per a molta gent, Ibiza és el lloc del descontrol i de les primeres vegades. Si la primera vegada és un topless, un nudisme integral, un trio, una orgia, una gatera, un porro, una ratlla de coca, una pastilla, o que posi el lector la primera vegada que més li agradi, depèn del bagatge previ de cadascú, però Ibiza s’identifica com l’escenari de la primera vegada d’alguna cosa que es viu com a transgressora o més difícil de consumir o consumar a un altre lloc.

“I took a pill in Ibiza” deia la cançoneta. A mi no m’ha passat, però a un amic li varen preguntar fa poc si tenia algun camell de confiança a Ibiza i ell els va contestar que a ca seua tenen galls i gallines de confiança i un porc de confiança, però que camells no en tenen. Fa uns estius va morir de festa a Sant Antoni el nebot d’un conegut de Barcelona. Vint-i-pocs anys. L’autòpsia va determinar que havia pres set substàncies i alcohol. Els amics que anaven amb ell deien que no eren set, que només eren quatre. Set o quatre. El problema és que no varen trobar el camell de confiança. Aquest estiu, i encara no hem arribat a l’agost, també va fort de joves morts. Efectes col·laterals, accidents, coses que passen.

Poden donar-li les voltes que vulguin, les drogues són consubstancials a la festa, tota la vida i a tot arreu. La gent s’ha col·locat sempre per anar de festa i el model d’oci actual d’Ibiza és inaguantable sense anar col·locat. Però sense la connivència dels empresaris del sector i de les forces de seguretat no hi podria haver tanta droga circulant ni amb tanta facilitat. Un altre cas és la prostitució. Dies passats un que en sap feia una estimació de quanta carn hi ha per vendre al triangle que queda entre les avingudes Joan Carles I i Vuit d’agost i les dos rotondes. Val a dir que no ho dic amb cap mena de moralisme, el debat sobre la legalització de les drogues o de la prostitució és molt interessant, però és un altre tema. Ara i aquí es tracta de si es fa complir la legalitat o no es fa complir la legalitat.

Ibiza està grogui. Està grogui perquè durant anys, dècades de fet, ha optat per construir i portar turistes sense límit, com si la penya estàs posseïda per alguna droga, com la que prenen per ballar. I dic “ha optat” per referir-me a una coalició de la majoria dels eivissencs, empresaris, polítics, gent de tota classe i condició. Dic la majoria, no tothom, no han faltat veus crítiques, però sempre han set menys. Però, clar, arriba un dia que l’olla bull tant que l’escuma del brou surt per dalt i acaba esquitxant i embrutant la cuina i fins i tot podria apagar el foc. La crisi de l’habitatge, les xaboles, les mancances de serveis bàsics, la falta d’aigua, els abocaments fecals cada dos per tres, etc. És evident i ho veu tothom, una altra cosa és com atacar-ho.

Ve massa gent. Massa turistes i massa gent a treballar al sector turístic. No està clar que molts negocis deixin realment res a Ibiza. Res vol dir res. Hi ha molts genis d’aquests que diuen que “donen prestigi, nom i marca” a Ibiza que no volen reconèixer que és Ibiza que els dona nom i marca i que si no ja haurien anat a fer nom i marca a la Castellana, a Port Aventura o a la costa del Mar del Nord.

Però resulta que la coalició és diversa i hi ha diferències i discussions sobre si una part guanya més que les altres. Sobre si l’aposta pel luxe ha marginat altres sectors. Si l’omnipresència de les discoteques perjudiquen o no la imatge global. Sobre com es pot tallar l’oferta il·legal, pirata, etc. Un dia de la marmota etern. Debats dins un globus que s’ha inflat massa. Sense treure aire del globus no s’avançarà.

L’oferta il·legal d’allotjament, de transport, de festa, etc. és una oferta que significa redistribuir els beneficis del negoci turístic de manera cutre, al marge dels canals regulars. Al voltant del negoci turístic regular hi ha un sector irregular de volum important. És difícil gestionar el sector irregular si el sector regular està mal regulat i si moltes vegades regulars i irregulars depenen del lloc i del moment: el polític regular amb interessos en negocis regulars o irregulars; el taxista regular amb tres casetes llogades irregularment; el frau divers a petita, mitjana o gran escala. Si la norma és campi qui pugui, l’últim que apagui el llum.

A Ibiza la magnitud del problema, la negació de la realitat, la fugida endavant, és sideral. Tal vegada no es mor d’èxit, però s’hi pot agonitzar molt de temps. La majoria de persones tenen clar que una agonia llarga és més dolorosa que una mort ràpida. No sé, en el cas de les illes com va això.

Estimats lectors, bon agost!n