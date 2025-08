Agostados en agosto

Las furias calóricas y masificantes del pasado mes ya me hicieron buscar refugio en los julios de la memoria, pero igual estamos hoy, agostados en este insufrible agosto de la memoria. El sol, también entonces, abrasaba los bosques y reventaba las piñas. Y nos deslumbraba la cal en los muros. Y la canícula devoraba el paisaje. Pero recuerdo la deshabitada quietud del mediodía, cuando callaban, incluso, las incansables cigarras. Y es que agosto era la siesta en la penumbra de los dormitorios, en los que sólo se colaba una lanza de luz con su polvillo mágico por los resquicios de los porticones. El problema era que no faltaba nunca el bordoneo de la mosca que nos impedía conciliar el sueño. Me gustaban especialmente los agostos del campo, cuando, acabada la siega y la trilla, reclamaban atención los almendros que se vareaban con cañas muy largas. También recuerdo los sabrosos chumbos de las nopaleras y las brevas, ‘orioles, rojals, colls de dama, verdals i agostenques’. Y lo que daban los huertos, ‘cogombres, mongetes, patates, espinacs, tomàquets, alverginies, ais, prebreres i sebes’.

Se entrecavaba el olivar y se vigilaba la viña de los pájaros que en las incipientes uvas causaban estragos. Se segaba el cáñamo, “per Sant Salvador, cànem segador”, se hacían gavillas, manats que se golpeaban con varas para eliminar lo seco y se hundían con piedras en feixes donde el agua corriera, después se secaban al sol y se hacia la criba para separar las semillas, luego se rompían los tallos para eliminar las fibras leñosas, se machacaba con una tabla plana, s’espadella y , tras escardarlo y peinarlo, ya podían usarlo los alpargateros como el que recuerdo junto al cuartel de la Benemérita donde yo vivía, en Azara. El payés decía que en agosto sa terra covava, seca, ocre, amarilla. Y como hoy –eso no ha cambiado- teníamos el eterno verde de los sabinales y los pinos que con los calores sudaban resina. También florecía el tomillo, el cardo, la alcaparra y se mantenía enhiesta la nívea cebolla albarrana. Las adelfas eran un milagro junto a los caminos, las buganvillas rojas que trepaban los muros y los pancracios, los lirios y los aromáticos narcisos medraban junto al mar, nadie sabe cómo, en el fuego salobre de los arenales. Son recuerdos, en fin, de otros agostos. En estos de ahora, insoportables, soñamos con poder decir “plou i ja es fosc pels finals d’agost”.