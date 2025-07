Hola mamá, si «taxista» y «esclavo» en Ibiza van juntos, ¿qué te parece?

Estos días, he cogido varios taxis y me he dedicado a preguntar al conductor por sus condiciones laborales, movido por una evidencia: el agotamiento. Y por la agresividad de los taxistas en la carretera.

Lo que escuché fue, sencillamente, algo que debería hacernos reflexionar cada vez que nos subimos a un taxi. Un taxista me lo dijo sin rodeos: “Soy un esclavo”. No porque quiera serlo, sino porque las condiciones laborales que soporta lo obligan a convivir con la ilegalidad y el abuso. Ha trabajado hasta 12 horas diarias, sin un solo día libre, salvo cuando el taxi entra al taller. Con un contrato de 40 horas semanales, así que ya puedes tú calcular cuántas horas se pagan en B y, por consiguiente, se defrauda a Hacienda. En cierto sentido, además de esclavo, se ve de cierta manera cómplice de un delito fiscal gravísimo.

Le pregunté si había pensado en denunciar su situación. Su respuesta me dejó helado: “En esta isla, cuando el obrero denuncia… el silencio institucional es la única respuesta”.

Parece ser que, durante la anterior legislatura, al menos, hubo un intento de cambiar las cosas. Aitor Morrás, concejal de Movilidad por Unidas Podemos, quiso establecer controles biométricos en los taxis para verificar las jornadas laborales. Una medida tan obvia como necesaria. Pero las patronales del taxi la rechazaron. Finalmente, se implantó un tímido control de flota: cada taxi debía descansar al menos un día por semana. No garantizaba derechos laborales, ni protegía de forma efectiva la seguridad de todos, pero era algo.

Y entonces llegó Rafa Triguero, del Partido Popular, que no tardó en cumplir su promesa electoral: eliminar esa mínima restricción. Su argumento fue “favorecer que los taxis del municipio puedan trabajar todos los días hasta el 31 de octubre”. Con ello, se dejó la puerta abierta a jornadas inhumanas y a una seguridad vial absolutamente en riesgo. Porque sí: un conductor exhausto, sin descanso, es un peligro al volante. Pero eso tú ya lo sabes.

Seamos honestos: si el taxi no está obligado a parar y el empresario no está obligado a respetar el descanso, ¿quién va a velar por el bienestar del trabajador y por la seguridad de todos?

Si una persona trabaja sin descanso, en jornadas maratonianas, sin cobertura real de sus derechos y en condiciones de total ilegalidad, estamos hablando de explotación. Llámese patronal, autónomo o Ayuntamiento, el abuso es abuso. Y la complicidad, el silencio o la inacción institucional lo convierten en algo aún más grave: un problema estructural y cómplices del delito.

Esto no es una guerra ideológica. Es una cuestión humana, ética y legal. El Estatuto de los Trabajadores no es opcional. La seguridad vial no es negociable. Los derechos laborales no son una sugerencia. Son obligaciones que deben cumplirse, y los responsables públicos tienen el deber de protegerlas.

El taxi en Ibiza, en estas condiciones, es un peligro extremo. No podemos —y no debemos— mirar hacia otro lado mientras quienes sostienen el servicio público del taxi en la isla viven atrapados en una rutina sin derechos, sin descanso y sin justicia.

Estaría bien que quienes gobiernan recuerden para quién trabajan. Y no, no es para las patronales.