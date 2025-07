Cerrado por vacaciones

Incertidumbre. Según la definición del término, la incertidumbre es «la falta de seguridad sobre el conocimiento, caracterizada por la duda». Es decir, no sabemos qué va a pasar, las variables son muchas y las preguntas flotan en el vacío. Por mucho optimismo y autobombo que haya desplegado Pedro Sánchez en la rueda de prensa de balance de Gobierno, el hecho es que tanto él como el resto de activos políticos se van de vacaciones dejando un panorama incierto que nadie sabe hacia dónde derivará a partir de septiembre. El “cerrado por vacaciones” es, más que nunca, una pausa en medio de una tormenta.

Certeza e incertidumbre. Voltaire aseguraba que la incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda, por lo que vivir en la confusión podría ser una virtud política. Sin embargo, la incertidumbre del momento nace de algunas certezas que son demoledoras. La primera, la convicción social de que la corrupción es sistémica y afecta de igual modo a PSOE y PP, lo que inutiliza el castigo pertinente que deberían recibir los que la permiten. Montoro limpia a Santos Cerdán, y viceversa, y unos y otros demuestran una pornográfica felicidad, satisfechos de que su suciedad quede neutralizada con la suciedad del bando contrario. Pero, como escribía hace unos días, el “dolor de muchos” no refuerza la confianza ciudadana, sino todo lo contrario: refuerza los extremos más corrosivos de la democracia, con Vox recogiendo los frutos del estropicio.

La segunda certeza es que la legislatura está en paro cardiaco, ni viva, ni muerta, con los del bando socialista intentando masajearla y la bancada contraria esperando el fallecimiento. Pero nadie tiene la capacidad para cambiar el estado catatónico del enfermo, y así ‘qui dia passa, legislatura empeny’. Sánchez, intentando recuperar el aliento con los balones de oxígeno que le ha cedido generosamente Montoro, mientras se mantiene en el poder gracias a las dudas y miedos de sus aliados circunstanciales. Y Feijóo arrastrándose por el calendario, imposibilitado de perpetrar una moción de censura y convencido de que el tiempo juega a su favor. Con ellos, el resto de los principales protagonistas también ganan tiempo, porque todos sufren de la misma incertidumbre: ¿qué hacer, por dónde ir, a qué dedicar el tiempo libre?

Incertidumbre en los de Podemos, que se debaten entre la idea de ser el ejecutor de Sánchez y hacer el ‘sorpasso’ a Sumar, o mantenerse un tiempo más y dejar que Yolanda Díaz se vaya cociendo al baño maría. Junts sufre de la misma incertidumbre, dividido entre la necesidad imperiosa de huir de un pacto con el PSOE que no le da réditos, ni resultados, y además erosiona a su votante, o la necesidad igualmente imperiosa de no ser el artífice de un Gobierno del PP con Vox. Y a partir de estos, el resto de partidos, desde el PNV hasta ERC, Bildu, etcétera, se quedan en el limbo, disfrutando de un tiempo prestado y convencidos de que no tienen la llave para cambiar el panorama. Tal vez sean los que están mejor, porque no deben hacer otra cosa que observar el panorama: ERC y Bildu, atrapados en la retórica de la alianza de izquierdas, sin capacidad de maniobra alguna; y el PNV atado de pies y manos por los pactos de Gobierno que debe mantener en Euskadi.

Esta es la situación con que se inician las vacaciones políticas y que augura un retorno tormentoso. Hacia dónde irá la legislatura es, en estos momentos, citando a Churchill, “una adivinanza, envuelta en un misterio, dentro de un enigma”. Todo puede ocurrir, desde la continuidad del Gobierno hasta su muerte súbita, pasando por la tercera vía de un presidente interregno improvisado. Y si el abanico es tan amplio, no lo es por la decisión de los protagonistas políticos, sino por las preguntas que sobrevuelan el escenario: ¿hay más escándalos por conocer?; ¿los megabytes de Koldo esconden más monstruos?; ¿las cavernas de Montoro son aún más oscuras?; ¿hay personajes que todavía no han salido a la palestra? Esta es la principal incertidumbre de todas: que la clarificación de la situación política no nace del ámbito de la política misma, sino en las cuevas oscuras donde habitan los reptiles. Sánchez no se mantendrá o saldrá del poder en función de sus dotes de resiliencia, sino por lo que todavía no se sabe. El control del poder está ahora en manos de las gargantas profundas de los corruptos. Si las gargantas están secas, Sánchez aguantará. Si todavía tienen cosas que decir, no saldrá adelante.