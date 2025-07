Calladitos estamos más guapos (respuesta a José Luis Benítez)

Permítame agradecerle, en primer lugar, el tiempo dedicado a escribir el artículo que ayer publicaba en este periódico, como respuesta a otro mío del martes que titulé ‘La broma del Consell’. Como articulista, y aunque uno no siempre logre transmitir con eficacia las ideas que le bullen en la cabeza, reconozco el esfuerzo que requiere redactar una misiva de proporciones bíblicas.

Nada menos que 1.400 palabras ha dedicado usted a responder a un artículo de 800. En él, yo calificaba de “broma” que el Consell vaya a destinar más de 600.000 euros a contratar una consultora que lidere un cambio del modelo turístico asociado al ocio discotequero y la música electrónica, para impulsar una imagen más diversa y poliédrica de la isla a través del marketing. Lo adecuado, defendía, es regular las actividades complementarias de ocio musical que han transformado hoteles y beach clubs en discotecas de facto, expandiéndose por todo el territorio insular.

En segundo término, confieso mi sorpresa por ser usted quien respondiera a un artículo que analizaba la gestión en la materia, o la falta de ella, por parte del Consell, en las últimas legislaturas. Permítame que me tome la libertad de aconsejarle que no peque de modesto al firmar sus artículos. Además de gerente de Ocio de Ibiza, puede añadir también el cargo que ocupa como director de Relaciones Institucionales en la empresa de su jefe, que es quien le paga la nómina y el que regenta más discotecas y sucedáneos en esta isla. Y a partir de ahora, puede incorporar el concepto de defensor in pectore del Consell. Aunque quizás no sea conveniente, ya que podría inducir al lector a pensar que sus recientes discrepancias con la institución –por ejemplo, sobre cómo debe promocionarse Ibiza o la conveniencia de empapelar el aeropuerto con publicidad de discotecas–, en realidad no son más que un paripé para guardar las formas.

Arrancaba su artículo declinando las maravillas gastronómicas y patrimoniales de Ibiza, al tiempo que advertía que corremos el peligro de morir de éxito. Por este motivo, nos recordaba que, desde su condición de visionario, ya había advertido en 2015 sobre la necesidad de aplicar una moratoria para nuevos beach clubs y discotecas porque los que había ya eran suficientes. En su momento, en respuesta a tan original propuesta, ya expuse la poca coherencia que tiene que aquellos que han llenado las playas de pseudo discotecas al aire libre, saturando de ruido los espacios naturales, luego se empeñen en prohibir tales prácticas a futuro, quitándose así la competencia que pudiera surgir.

A lo largo de esta última década, para colmo, hemos podido comprobar cómo los beach clubs y hoteles discoteca se han multiplicado, quedando todos amparados en el poderoso lobby que usted regenta. Es más, esta misma temporada su jefe ha resucitado otra discoteca moribunda, con un aforo tan disparatado que en sí misma concentra la misma capacidad que buena parte de los demás clubes juntos. En fin, que el arte de predicar con el ejemplo lo tiene ligeramente oxidado.

Se define también como un firme defensor de la oferta legal y de combatir la ilegal, y apostilla que precisamente las viviendas turísticas ilegales son las causantes de todos los males que padece la isla. Pero luego se contradice al afirmar que quitar dichos alojamientos irregulares del mercado es la causa de que los números de la oferta complementaria sean peores. ¿En qué quedamos?

Le sugiero una sencilla cuenta de la vieja. Si de repente abre una nueva discoteca capaz de aglutinar al 5 o el 10% de los turistas que hay en la isla, a la que hay que sumar todos los aforos de las demás, ya trabajen de día o de noche, ¿le parece descabellado deducir que el incremento de la oferta de la fiesta puede tener algo que ver en la bajada de las cifras de negocio que experimentan los restaurantes y comercios?

Dado que se erige en abanderado de la legalidad, no está de más remitirnos al origen de los hoteles discoteca y los beach clubs integrados en su asociación. Los primeros nacieron de manera completamente ilegal y sólo la incomprensible pasividad de las administraciones y la posterior legislación ad hoc impulsada por políticos afines a su jefe en el Parlament balear hicieron posible su actual cobertura legal. Es más, opino que si los impulsores de esta clase de negocios hubiesen puesto el ojo en el alquiler turístico de viviendas plurifamiliares, éste ya sería legal.

Añade que los after hours se prohibieron porque eran un foco de problemas diarios. Como si la industria del ocio ibicenco no lo fuera en la actualidad. ¿Acaso no lee las páginas de sucesos? Le propongo rebautizar a los actuales locales de ocio diurno como before hours, dado que ofrecen los mismos espectáculos musicales por anticipado. Dicho esto, le reto a que busque una sola mención en un artículo mío donde se diga que hay que cerrar las discotecas. El problema, señor Benítez, es el desequilibrio. Por supuesto que tiene que haber discotecas, pero no hace falta que toda Ibiza se acabe convirtiendo en una. Y antes del fenómeno beach club, ya teníamos las mejores salas de fiestas del mundo.

Volviendo a su argumento de que los after hours eran un foco de problemas, seguro que usted está al tanto de la saturación actual en los servicios de urgencias por sobredosis y precipitados desde los balcones; eso que eufemísticamente usted define como “accidentes”. Es muy triste que tantos turistas vuelvan a casa en una bolsa y que, permanentemente, se traslade al mundo esta imagen de isla de la muerte. Tres de las últimas víctimas, por cierto, fallecieron en uno de los hoteles discoteca de su catálogo asociativo. Dice usted que sí, que pide disculpas, pero sólo cuando se le afea su silencio.

También se atreve a criticar el modelo menorquín, aprovechando que este año no están teniendo una buena temporada, como les ocurre a tantos negocios ibicencos de la oferta complementaria, según usted mismo reconoce. No seré yo quien lance dardos contra Menorca, donde han puesto mucho más empeño en diversificar la economía y cuidar su naturaleza. Con ello han alcanzado mayor equilibrio entre turismo y sociedad residencial, pudiendo disfrutar de una calidad de vida muy superior a la nuestra. Así era antes en Ibiza, hasta que comenzó esta fiebre del lujo desorbitado, que ha acentuado las diferencias sociales y la pobreza entre la clase trabajadora, trayendo el chabolismo a las puertas.

Dejo para el final dos matizaciones de carácter personal. La primera, sobre su alusión a una página web, en parte de mi autoría, donde se difunden “los sitios perdidos ibicencos”. Hay que matizar que se enumeran los perdidos y todos los demás, pero usted no aclara que dicha página se creó cuando todos esos lugares ya circulaban como un torrente por las redes sociales, sin el respeto que merecen y sin difundir sus valores naturales y patrimonio.

También quiero confesarle que un familiar, al encontrarse con su artículo, me llamó inmediatamente para preguntarme a quién se refería usted como mi “jefe”. Le expliqué que aludía a la persona sobre la que escribí una biografía hace algunos años, pese a que no mantengo la menor relación laboral o contractual con ella. Me consta, además, que ha empleado esta misma falsedad, junto con incentivos de otra índole, para tratar de evitar que mis artículos vean la luz. Tal vez algún día lo consiga, pero, mientras tanto, espero que si un día me da por escribir la biografía de Walt Disney no me acuse de escribir al dictado del Pato Donald. Me limito a escribir mi opinión sincera, que me consta comparten otros muchos ibicencos, en defensa del interés general y no del particular.

Apostilla, al estilo hiperbólico que se estila ahora, que mi intención es que Ibiza sea como Afganistán: sin música, sin risas y sin diversión. Ahí debo responderle que a mí la música me encanta y la diversión, a raudales. Pero cada cosa en su sitio y sin avasallar, que del turismo tenemos que vivir decentemente todos y no sólo unos pocos privilegiados.

Permítame acabar con un consejo de estilo. A su artículo, tras la ración final de coba al Consell, le habría venido bien una conclusión certera que resumiera tan extensa misiva. Para la próxima, le sugiero la frase “calladitos estáis más guapos”. Refleja de manera concisa todo su argumentario.

@xescuprats