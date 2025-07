Sant Antoni y la teoría de la probable probabilidad

Todos tenemos una posibilidad remota de que nos toque la lotería de Navidad, según la teoría de la probabilidad. Aún más improbable es que eso nos ocurra tres veces seguidas. Ni de chiripa, la Primitiva nos premiará tres veces seguidas en tres meses. Que una persona caiga al vacío es también harto improbable. Que lo hagan tres en la misma isla, no digamos. Que tres mueran por esa causa en la isla y en un intervalo de tres meses es de bingo. Y que se partan la cabeza en un punto muy concreto y en ese periodo es casi tan difícil como que un micrometeorito te reviente un ojo. Pero según el Ayuntamiento de Sant Antoni, los tres fallecimientos registrados en el mismo hotel esta temporada son simples «caídas accidentales por imprudencias de los clientes». No hay otra causa. Ahí engarza la teoría de la probabilidad con la navaja de Ockham, según la cual la solución más sencilla es la más probable. En este caso, ¿la explicación más sencilla es que para que se cumpliera semejante improbabilidad (tres muertos al caer al vacío justo en el mismo lugar en tres meses) se produjo una conjunción astral que atrajo a ese establecimiento a los tres jóvenes más imprudentes del universo? Hay otra aún más sencilla: que en ese hotel y en sus aledaños se dan las condiciones para que en vez de fenómenos aleatorios (y por tanto imprevisibles) tengamos que referirnos a fenómenos deterministas, de manera que la cantidad de precipitados incluso podría multiplicarse en breve en caso de que no se corrijan radicalmente las circunstancias inductoras. Subir la altura de los balcones no deja de ser una solución de cara a la galería que no acaba con el verdadero problema, que radica en el tipo de turismo que atrae ese alojamiento y en lo que consume. Es una broma macabra que el Consistorio pregone su deseo de acabar con el turismo de desfase pero que se contente con esa medida, que califica de «correcta», y que no se plantee erradicar ese tipo de negocio del centro del pueblo, una lacra que sigue arruinando su imagen como destino turístico y que ni los colorines de Okuda pueden paliar.