La patata eivissenca, un viatge sensorial

Començar parlant de la patata, no pareix tema massa transcendental, però en realitat és un homenatge a aquest singular tubèrcul i al seu lloc especial a la nostra cultura. A Eivissa, la patata no és només un ingredient més a la cuina, és la protagonista indiscutible de la nostra gastronomia.

Si a qualsevol eivissenc li preguntàssim pel seu plat preferit, o què inclouria en el seu menú ideal, segur que no hi faltaria aquest ingredient: la patata. Però aquí sí que no hi hauria discussió possible, no qualsevol patata, la patata vermella eivissenca. Roja, dura, turgent, consistent, saborosa i sense cap dubte l’estrella de la majoria dels nostres plats tradicionals.

Les patates vermelles que es produeixen a Eivissa, són l’ànima i donen cos a gran varietat de plats ben nostres: bullits, guisats, borrida de ratjada, frites de calamar, de freixura, de porc o de polp, truites, ensalades pageses, acompanyant com a guarnició un bon peix al forn, un bon tall de carn, uns ous estrellats. Com a aperitiu, segons les tallem: xips, palla, redones, a la pobra, aconseguim textures i sabors ben diferents.

Llegia recentment una entrevista al nostre guru de la patata eivissenca, en Josep Lluís Joan, tècnic de Promoció de la Qualitat Agroalimentària del Consell insular d’Eivissa, i un dels màxims impulsors de la denominació d’origen: Patata vermella eivissenca, en la qual destacava els bons números de la producció de patata eivissenca que l’any passat va superar les 3.000 tones de producció, i parlava de les varietats de patata que actualment es cultiven a Eivissa, noms com: Alouette, Desirée, Camel, Corazón, Kondor, Bartina, em varen sorprendre per la seua capacitat de transportar-me a moments especials i records musicals de la nostra infància i joventut.

Cada varietat de patata eivissenca té un nom que evoca melodies, artistes i cançons que han deixat empremta en la nostra memòria.

Per exemple, quan pensam en Alouette, el nostre cervell ens porta directe a un registre perdut en la memòria de la nostra infància, quan entonàvem joiosos aquesta cançó, al peu del puig des Molins, amb monsieur René Vuibert i monsieur Michel Buades a l’Alliance Française.

Si pronunciem Desirée, tal volta us porta el record del mític àlbum de Bob Dylan, ‘Desire’ (desig) i la seua cançó ‘Hurricane’, amb els acords de guitarra i el violí, que sonaven com un ventegar pel carrer de la Mare de Déu de Vila.

El nom de Camel ens fa viatjar musicalment amb el seu àlbum ‘Mirage’ (miratge), on P. Bardens i A. Latimer, combinen amb mestria ritmes de jazz, música clàssica, barroca, blues i electrònica, donant com a resultat un so de extraordinària i singular bellesa.

Mentrestant, Corazón ens recorda el famós tema ‘Corazón espinado’ de Santana, del seu fantàstic àlbum ‘Supernatural’ que va compondre amb Maná, una apassionada i vibrant fusió de rock i música llatina.

Finalment, el nom de Kondor (que en quítxua significa condor, símbol de força i llibertat) ens porta a la melodia d’’El Condor Pasa’ de Simon i Garfunkel, una peça que simbolitza la llibertat i la connexió amb el món espiritual.

Tots aquests noms, tan sensorials i carregats de significat, són els que donen vida a les varietats de la nostra patata eivissenca i que a partir d’ara aniran lligats a altres viatges, altres sensacions que les purament gastronòmiques. Un petit tresor agrícola que, com la música, forma part de la nostra identitat i patrimoni cultural.