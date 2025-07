Fiasco meteorológico

Hay crónicas del miércoles que se escriben el viernes pasado. Porque quitado los tomos del auto de Montoro, poco o nada sucede a menos que Trump decida otra de sus tropelías televisadas, que como los payasos de la tele se termina con la carta de ajuste en los aranceles.

Era un 24 de julio, vísperas del santo patrón y las previsiones de los meteorólogos y sus máquinas diabólicas (no puedo afirmar que entrara en liza la IA, inteligencia artificial por si acaso) pronosticaban la del pulpo en nuestros apenas 87 kms cuadrados de isla. Incluso la clasificamos como ‘aprendiz de dana’. Tales eran los avisos en todas las teles (naranja para más señas) que hasta las autoridades habían aplazado los actos de la víspera de Sant Jaume en la plaza del pueblo para el día siguiente previendo que a esas horas del tardeo veraniego daba bueno. Bien es verdad que ese 24 amaneció nublado, incluso a eso de las nueve de la mañana (contra todo pronóstico) cayeron unas gotas despistadas y propició que Sant Francesc, la capital se llenara de veraneantes y de turistas ocasionales que aprovecharon la coyuntura para realizar las compras pertinentes que el sol y el fervor playero les impide. Especialmente algún recuerdo para el cuñao (que sepa que hemos estado en Formentera y se muera de envidia) En Sant Ferrán, que se ha convertido en templo de los desayunos a base de tomate y aguacate y alguna proteína (creo que algo de queso feta) los cuatro de la carretera (con atasco incluido) estaban a rebosar, incluso con colas esperando el deseado ágape más natural que palie los efectos nocivos de una comida como dios manda con productos de nuestras costas (si es que quedan). Entenderán que soy un fiel defensor del pincho de tortilla de patatas (con cebolla) y de los frits tópicos de aquí que proporcionaban energía animal a los autóctonos cuando el mundo era de sol a sol y sin IA (otra vez la inteligencia artificial). Con los nuevos conceptos de la alimentación sana de los nutricionistas (con carnet) y de las influencers (a la brava) todo eso ha quedado en el olvido. Lo cierto, con bogavante y huevos fritos o no, según criterio y bolsillo, las nubes en Formentera suelen ser de una mala educación que raya la grosería, sople el viento de levante (como esta ocasión) o de poniente aquí pasan rápido y sin detenerse a un saludo protocolario (algunos litros en nuestros pluviómetros). Será que no merecemos una mínima consideración. La próxima vez hagan parada y fonda en Formentera.