La broma es usted (respuesta a Xescu Prats)

Coincido con usted, es una broma que el Consell contrate una consultoría para un cambio de modelo. Para ello primero debemos tener claro qué modelo queremos ser; tenemos sol y playa como muchos otros destinos, eso sí, somos mucho más caros. Tenemos una gastronomía maravillosa, una ciudad amurallada Patrimonio de la Humanidad y una gente increíblemente acogedora y estamos a escasa distancia de las principales capitales europeas y, además, tenemos el mejor ocio del mundo. Todo eso unido hace que seamos un destino de éxito, hasta ahí debería ir todo correcto. Nuestro problema es cuando no se sabe gestionar el éxito, eso te lleva a poder morir de éxito como ya comenté hace muchos años. Lo mismo dije en 2015, cuando en una de mis primeras entrevistas señalé que deberíamos hacer una moratoria para nuevos beach clubs, discotecas e incluso para restaurantes. Lo que había era suficiente, además de darle más valor a lo que ya teníamos; me tacharon como poco de loco… lo mismo que llevo más de seis años diciendo sobre que el alquiler turístico ilegal es el mal de esta isla y ahora se está acotando. Pero ojo, empezamos a no tener números tan buenos y esa gente que venía a un alquiler turístico ilegal no viene a la oferta reglada, y por ende empieza a sufrir la oferta complementaria, desgraciadamente ya se sabía y creo que ir contra la oferta ilegal es el camino correcto. Los residenciales nunca deben alquilarse a turistas por días.

Los after hours se prohibieron porque eran un foco de problemas diarios. Los afters sí que saturaban los hospitales. Recuerde que yo trabajé con su jefe veinte años y sé de lo que hablo, por eso creamos la primera enfermería, pero su jefe no quería que los prohibieran, se ganaba mucho dinero, y reitero que usted sabe de lo que hablo.

La ley turística fue un antes y un después, hizo que todo se tambaleara, hizo que zonas muertas -solo de clientes familiares de todo incluido-, cambiaran por completo. Pregunte usted qué contentos estaban los empresarios con el todo incluido. Los clientes salían del hotel, tenían sed y volvían al hotel da igual donde estuvieran para tomarse un refresco gratis. Los empresarios le dieron la vuelta a sus negocios y sin ayuda de las administraciones renovaron la planta hotelera y hoy es una de las mejoras zonas del Mediterráneo. A usted no le gusta y a su jefe menos, lo siento, pero es lo que hay. No cualquier tiempo pasado fue mejor, simplemente era diferente. Renovarse o morir.

¿Usted sabe que yo soy miembro del comité ciudadano del que habla en su escrito? No creía yo mucho en eso, la verdad, pero el exalcalde me convenció y me gustó. Montamos un grupo muy bueno y trabajábamos por el bien del municipio, gratuitamente en nuestro tiempo libre. El actual ministro de Turismo nos venía a ver, era el consultor y entre todos le pusimos pasión para mejorar Sant Antoni. Cambió el gobierno, y su jefe movió hilos y consiguió entrar en el comité ciudadano, empezó su reinado, se creía que era el alcalde en la sombra, movía los hilos a su antojo. El comité tiene cero poder, lo único que hacíamos era supervisar que el plan estratégico se estuviera cumpliendo. La gente empezó a desilusionarse, solo iban un par de personas a las reuniones y hasta hoy, ya no existe el comité ciudadano, después de muchas horas y seguramente mucho dinero público gastado, solo por egoísmo.

Hace años no queríamos turismo familiar porque no gastaban fuera de los hoteles, ahora que tenemos otro tipo de turismo queremos el familiar, al que hemos expulsado, incluidas las administraciones, sin tercera cama a partir de una determinada edad, sin habitaciones familiares ¿piensa que van a venir familias a los precios actuales?

Menorca -que para muchos es el espejo donde debemos mirarnos- nos ofrece algunos ejemplos de lo que se dice hoy día en prensa… «Verano gris para los restaurantes de Menorca», «vienen pocos turistas y sin dinero», «denuncian que julio está siendo muy flojo por el descenso del poder adquisitivo del veraneante y el sector apunta al todo incluido, los turistas recortan el gasto en Menorca, un 26% menos de compras en las tiendas», y, ojo, no olvidemos que el número de locales es muy inferior en Menorca si comparamos con Ibiza.

Queremos cultura, turismo MICE, turismo deportivo, se lo compro todo, me gusta, pero usted sabe que toda esta gente que viene también quiere salir a divertirse; son drogadictos según usted. El turismo deportivo vive casi exclusivamente de los patrocinios de los locales de ocio, las administraciones los abandonaron hace muchos años.¿ Sabe qué preguntan algunos de los deportistas que vienen?: ¿hay alguna discoteca abierta para poder salir después de la carrera?…

Teníamos una temporada corta, se nos pidió ayuda y después de la pandemia empezamos a abrir de abril a octubre, cuando en realidad nuestro público viene de junio a septiembre, pero si se trata de ayudar ahí estamos. Ojo, algún iluminado dice que se demostró durante la pandemia que no dependíamos del ocio, sin embargo, había fiestas privadas por todos los rincones y los pocos restaurantes abiertos ponían música y allí se bailaba, todo muy legal. Quiero pensar que fue un golpe de calor porque muchísima gente estuvo a punto de arruinarse.

El mundo hace mucho que cambió y ya nadie sale quince días de vacaciones y la gente hace escapadas tres o cuatro días. En Ibiza tenemos la suerte de que repiten varias veces por temporada. Aquí el principal problema es el que tienen nuestros trabajadores, con más cargas de trabajo como bien dicen los sindicatos, menos mal que se ha firmado un buen convenido colectivo. El mayor activo de cualquier empresa son sus trabajadores, por eso hay que cuidarlos.

Se eliminaron trescientas vallas de dudosa legalidad y todo gracias al acuerdo que se hizo con ocio. Usted no quiere ninguna, me parece bien, pero la ley permite las que hay. Prohibir por prohibir no es una salida.

Que el aeropuerto tiene mucha publicidad de locales de ocio, tal vez, se lo compro, pero antes nadie se quejaba cuando llegabas a la terminal y estaba llena de publicidad de marcas de bebida e incluso te daban un sombrero muy caribeño nada ibicenco, pero bueno, publicidad legal en espacios legales y de empresas legales.

Usted lo que quiere es que se quite todo lo que no le gusta, yo ahí estoy de acuerdo con usted, lo que ocurre es que nos gustan cosas diferentes.

La libertad existe, usted quiere que esto sea como Afganistán: no música, no risas, no diversión, pero no, ojo, solo para los que usted decida.

Quizá no fue muy acertada su página web donde usted descubría a quien quisiera leerla los sitios perdidos de los ibicencos. Hoy ya hay gente en cualquier rincón, no solo en Ibiza, hay gente por todos sitios, gozamos de libertad, lástima que algunos lo confundan con libertinaje.

Sí señor Prats, puedo pedir disculpas por esos desgraciados accidentes que han costado vidas humanas, no solo en alguno de nuestros locales sino también en la carretera o en la playa. Seguramente usted nos echará la culpa a nosotros por mucho que los cuerpos de seguridad digan que son accidentes y así lo demuestran las imágenes de seguridad. Las drogas no son legales y se hacen desde todas las instancias cosas para prohibir el consumo, pero la gente piensa que todo vale y eso no es así. El otro día me decía un amigo que nos pasábamos con los controles en las discotecas, y es verdad, pero queremos que la gente no consuma. Hace muchos años, cuando trabajaba con su jefe, nos multaron dos veces en su disco el mismo día; una por permitir el consumo de estupefacientes y la otra por cacheos a los clientes en la puerta del local.

Toda la gente es bienvenida a Ibiza siempre en la oferta legal y siempre que se sepan comportar. Lo ideal es lo que pasaba hace años; buscabas hotel o alquiler turístico legal y venías de vacaciones y si no encontrabas alojamiento buscabas otro mes. Ahora hay siempre sitio donde dormir, aunque sea en una tienda de campaña en un asentamiento. Menos mal que creo que el Consell sí que ha puesto a la persona adecuada en el sitio adecuado. En Ibiza hace muchos años que no vale todo.

José Luis Benítez es gerente de la Asociación Ocio de Ibiza y Formentera