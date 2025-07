¿Ibiza al límite?

Es innegable que muchos ibicencos sienten una legítima preocupación por la presión que sufre la isla en ciertos momentos del año. La sensación de saturación en carreteras, playas o servicios públicos no es una exageración: es una experiencia compartida que requiere una respuesta honesta y eficaz.

Pero si queremos soluciones reales, debemos empezar por formular bien el problema. No se trata simplemente de hablar de «masificación» o decir «hay mucha gente» como si todo se redujera a un exceso de visitantes o residentes.

El verdadero desafío está en cómo gestionamos el territorio, cómo planificamos y gestionamos para corregir el rumbo y, sobre todo, para garantizar que Ibiza en el futuro sea un lugar habitable para sus residentes y siga manteniendo su fuerte atractivo como destino turístico.

Ibiza, como cualquier territorio insular, tiene límites físicos evidentes. Su ‘aforo’ no es una entelequia: viene definido por el número de plazas turísticas legales y por el parque de viviendas disponibles para uso residencial.

Pero esta capacidad regulada muchas veces no coincide con la presión real, que desborda infraestructuras críticas como las redes de agua, energía o residuos, y compromete de forma directa el acceso a la vivienda. Por eso, luchar contra la oferta turística ilegal y facilitar vivienda asequible a quienes viven y trabajan en la isla no son temas secundarios: son ejes estratégicos de sostenibilidad.

Para que esta gestión sea efectiva y responda a la complejidad de Ibiza, debe fundamentarse en tres pilares irrenunciables: la identidad de la isla, la protección de su patrimonio y la búsqueda de una sostenibilidad integral.

Ibiza no es solo un destino, sino un territorio con alma, historia y comunidades activas, cuya dimensión cultural y natural es el verdadero capital a preservar y potenciar. Un desarrollo inteligente es aquel que respeta y pone en valor estos cimientos, entendiendo que la agricultura, el paisaje y tradición son tanto expresiones culturales como motores del modelo de isla.

La clave está en entender que el problema no es solo cuántas personas hay, sino cómo se distribuyen, cómo se mueven y en qué condiciones habitan. Ibiza no puede permitirse un crecimiento desordenado, disperso o ajeno a su realidad territorial. La planificación urbanística, la regulación del uso turístico del suelo, la ordenación turística y la mejora de la movilidad deben ir de la mano para ordenar ese crecimiento y adaptarlo a los recursos disponibles.

A menudo se plantea el dilema entre frenar el crecimiento o seguir como hasta ahora. Pero ni el inmovilismo ni el «decrecimiento» indiscriminado son respuestas válidas. Se trata de elegir en qué crecer, y la respuesta parece clara: en calidad de vida. Por eso, el turismo es el negocio de la isla, y su propósito es que beneficie a la isla, a los ibicencos y a todos los que hemos decidido emprender una vida aquí y ser un isleño más.

No podemos atacar el turismo, ni ninguno de los segmentos que nos han convertido en un destino de primer orden internacional. Tenemos que gestionarlo, identificar los problemas reales y reconocer que no todo es tan simple como decir «hay mucha gente».

Reducir la complejidad a una frase para redes sociales, por muy tentador que sea, no soluciona nada, como tampoco lo soluciona decir que todo está mal o que está peor que nunca. Lo que realmente soluciona los problemas es afrontarlos, y estos problemas son de todos y no corresponden solo a una administración, sino al conjunto de la sociedad de Ibiza. Por ello, el camino debe ser de la mano de todos los sectores de la sociedad.

En este contexto, la gestión se revela como la verdadera herramienta transformadora. Gestionar no es prohibir, sino decidir con rigor dónde se puede construir, qué se debe conservar y cómo se garantiza que el acceso a servicios públicos y a una vivienda digna no se convierta en un privilegio.

Todo ello exige una gobernanza avanzada y participativa, donde la planificación territorial y las decisiones se tomen con una visión de conjunto y el compromiso de todos los actores. Lo que está en juego no es solo el paisaje, sino el equilibrio entre derechos, deberes y oportunidades.

El debate sobre el ‘aforo’ es legítimo, pero no puede reducirse a decir que «sobra gente». Esa simplificación no solo es injusta: es peligrosa. Ibiza debe ser una tierra abierta, pero también exigente en sus reglas. No es razonable aceptar que alguien viva sin agua corriente, en caravanas o tiendas de campaña, como tampoco lo es permitir que se comercialicen miles de plazas turísticas ilegales al margen del sistema. Si no hay vivienda digna, no hay trabajo posible. Y si no hay integración social, no hay convivencia.

El futuro de Ibiza no se juega en eslóganes, sino en la capacidad colectiva y en una gobernanza efectiva para gestionar una transformación estructural que afecta a la vivienda, la movilidad y los recursos. No se trata de contar personas, sino de garantizar que quienes viven y trabajan aquí puedan hacerlo con dignidad, seguridad y calidad de vida. Solo así preservaremos la esencia de Ibiza y aseguraremos un futuro habitable y próspero de una isla que pertenece a todos los ibicencos y a todos aquellos que en algún momento nos enamoramos de ella por el motivo que fuese.

Enrique Gómez Bastida es director insular de Intrusismo del Consell Insular de Eivissa