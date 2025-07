La fiesta «salvará» a Sant Antoni (y a Ibiza)

Siempre he sido más de Sant Antoni que de Santa Eulària. Y no era raro que, años ha, me pillara algún que otro amanecer en s’Arenal. ¿Pero qué le va quedando al pueblo, más allá de la fiesta? Con un desordenado desarrollo urbanístico que entroniza la fealdad, el encanto son ahora cuatro calles regadas de vómitos cada noche, y no hay Okuda que tape los vertidos o, peor aún, los niveles «cuasi-permanentes» (al menos, todavía «bajos») de contaminación fecal en su otrora esplendorosa bahía. Es obvio que Marcos Serra no presumirá en las ferias turísticas de 'E. coli’. A los británicos tampoco les gusta bañarse en mierda. Lo suyo, como lo del resto de administraciones de esta malhadada isla, es «limpiar» los restos de posidonia para construir una postal al gusto del cliente (la foto en invierno, que no se asusten del gentío), mientras toleran que, sorbito a sorbito, se envenenen sus aguas, depósito no siempre accidental del saneamiento de una población disparada y pijos con yates que mayoritariamente están vaciando las tripas en el mar y no en los puertos. Decenas de peces muertos son una anécdota, lo terrible es el daño que no se ve. La degradación acelerada de la hermosa bahía que dio fama a Portmany y la vida que alberga. Sin ella, a Sant Antoni le quedan los ‘Ibiza Rocks’. El alcohol a raudales, las drogas y la fiesta. El turismo de desfase que no deja de engordar por intereses muy concretos mientras se llenan la boca de «reconversión». Y que tal vez un verano les dé la patada y los cambie por otro destino más barato. Son cada día más sustituibles.

En cuanto al resto, Ocio de Ibiza no tiene motivos para inquietarse. Esta isla, «en cuidados paliativos», que dice el gran Joan Lluís Ferrer, no podrá ser ya como Menorca (antes al revés, como le empieza a pasar a Formentera). El deterioro medioambiental, y social, que sufrimos nos va quemando cartuchos. Y el turismo familiar tampoco es imbécil. Con su orientación hacia el lujo, la masificación y los precios de escándalo por servicios mediocres, Ibiza comienza a no valer lo que cuesta.

«¿Para vivir en Ibiza, a qué te tienes que dedicar?», se preguntaba un turista al que le clavaron noventa euros por unos picos con alioli y unos refrescos. Simplemente, no vamos a esos sitios. Nos «expropiaron» la isla y la mayoría hemos cambiado playas de arena, calas instagrameables y chiringuito (ahora, beach club) por còdols, roca y senalló. Mientras nos terminan de expulsar.