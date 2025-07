Trob molt curiós que, des de l’extrema dreta que justifica un grapat d’aspectes de la passada dictadura, es pronunciïn soflames contra la corrupció. Que des de grups com Manos Limpias, Hazte Oír i similars es garli contra aquesta xacra de la nostra societat. Que Vox es personi a tantes causes contra corruptes. Constitueix, tot plegat, una paradoxa del tot extraordinària. Per què? Molt senzill: perquè el règim franquista era corrupció en estat pur, perquè la corrupció era la norma i tota la resta constituïen excepcions, perquè la corrupció era la benzina del règim, el seu aliment permanent, el moll de l’os de la seua identitat. Qualsevol historiador amb una mica de trellat dirà, abans de res, que franquisme igual a corrupció. Que, des del posfranquisme, es clami contra la corrupció constitueix una d’aquestes paradoxes de difícil explicació. Una paradoxa que, endemés, genera una forta perplexitat.

Durant el franquisme, com apunten la majoria dels historiadors, sobretot si mantenen una mica de distància amb la ideologia del règim, la corrupció era sistèmica. El sistema funcionava a base de corrupció. I això, segons alguns d’aquests teòrics, s’hauria traslladat a la democràcia, a través de les parts arestades de l’acord de la Transició. Per la part franquista, s’hauria acceptat la democràcia formal a canvi de no tocar determinats privilegis de determinades famílies (tant en sentit estricte com en sentit mafiós). I haurien permès que es produís una petita entrada de nous participants en el negoci, a canvi que no qüestionassin el funcionament del sistema.

Ara, passades més de quatre dècades del canvi de règim, algunes de les regles fonamentals d’aquest canvi es continuarien mantenint. Però ens trobaríem amb alguns elements que les han sacsejades. La corrupció sistèmica, efectivament, resulta bastant més complicada d’exercir en democràcia que no en un règim dictatorial. En un règim dictatorial, ja es dona per feta, i es pot perseguir els que la posin en qüestió, per terra, mar i aire. En un règim democràtic, hom es veu obligat a utilitzar algunes armes, l’ús de les quals ho posa tot en evidència.

Faig aquestes reflexions pensant en el dia en què el qui fou senador per Compromís pel País Valencià, Carles Mulet, va tenir la pensada d’enfrontar-se parlamentàriament amb qui era ministre Cristóbal Montoro. En Mulet va discutir alguna proposta a en Montoro. El tal Montoro automàticament va utilitzar l’Agència Tributària contra el senador valencià. En Carles Mulet es va trobar, sense saber com ni com no, que Hisenda li reclamava una quantitat de diners, per errors en la seua declaració de renda, durant els darrers anys. El senador va haver de pagar el que se li reclamava i recórrer la decisió d’Hisenda davant els tribunals. Al final, li varen acabar donant la raó i es va salvar. Es tracta d’un dels moltíssims casos que ens arriben de l’ús polític de l’Agència Tributària.

Mentre en Montoro perseguia tributàriament en Mulet, ell mateix sembla que anava fent arranjaments no gaire ortodoxos, en qüestió monetària. I avui tothom s’escandalitza davant les suposades actuacions de qui va ser ministre d’Aznar i de Rajoy (aviat s’és dit, amb els governs d’aquests dos!).

Ara mateix, crida l’atenció que els campions de la corrupció, els guanyadors de la Champions League europea de la corrupció, any rere any, els que n’ostenten el ceptre inqüestionable, posin el bram al cel contra la corrupció que afecta una part de l’esquerra espanyola, concretament del Partit Socialista. Avesat a llegir quantitats i a barallar-me amb les estadístiques, em sorprèn que ningú, als mitjans de comunicació, no faci comparacions. Als que organitzen un autèntic festival de corrupció els escandalitza quan algú, ficant-se en el seu terreny, se’n cruspeix alguna petita engruna. S’escandalitzen per la xocolata del lloro mentre ells esmorzen amb diamants. Com em comentava una persona fa uns dies, els uns viatgen en transatlàntic i s’escandalitzen per una xalaneta enmig de l’oceà.

Perquè la democràcia es pugui consolidar com a sistema polític al regne d’Espanya, perquè es pugui rentar tota la brutícia que veim dia a dia, hem de tenir en compte el que ens diu l’historiador francès Giles Tremlett: la corrupció és l’herència que va deixar el franquisme. I no s’esborra ni amb lleixiu i fregall, per molt que hom rasqui.