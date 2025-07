La broma del Consell

La semana pasada, la misma en que supimos que un tercer turista falleció tras precipitarse por un balcón del mismo hotel discoteca de Sant Antoni, el Consell Insular de Ibiza anunció la contratación de una consultora para buscar un cambio del modelo asociado al ocio nocturno y la música electrónica, con el objetivo de impulsar «una imagen más diversa y poliédrica» de la isla. La iniciativa va a costarnos 656.811 euros, más de cien millones de las antiguas pesetas, y pretende solucionar con marketing lo que sólo puede arreglarse regulando un sector que funciona como el salvaje oeste.

Yo me ofrezco a hacerle el plan que necesita el Consell por el 1% del presupuesto y estoy convencido de que los resultados serán incluso mejores. Eso sí, ya les anticipo que la estrategia no irá de marketing. De hecho, cualquier ibicenco puede aportar unas cuantas líneas maestras para evitar que esta Ibiza exprimida, vilipendiada y devaluada siga siendo un destino de fiesta perpetua y lujo desenfrenado. La cuestión se reduce a que el Consell abandone la dejación de funciones que practica desde hace más de una década, gobierne quien gobierne. Que haga su trabajo, cumpla con la palabra empeñada y concluya esta inexplicable indolencia administrativa con respecto al ocio.

Vivimos en una isla plagada de tiburones empresariales que se saltan sistemáticamente las normas y luego utilizan su enorme poder para impulsar leyes a medida con que legalizar sus tropelías. Manejan a políticos y funcionarios como marionetas al servicio de sus intereses, que siempre están alejados de los generales. Y en paralelo, para disimular su inoperancia, las instituciones públicas someten a algún pececillo al escrutinio más exigente, rozando a veces la prevaricación administrativa. Qué ibicenco puede creer en sus instituciones, con los cambios drásticos que se han producido en la isla estos últimos años sin que nadie mueva un dedo.

Recuerdo cuando, en enero de 2020, el pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni, con el voto favorable de todos los partidos a excepción de Podemos, recogió una petición del Comité Ciudadano del municipio pidiendo que se regularan las actividades complementarias de fiesta diurna que se hacen en hoteles y restaurantes, y que han transformado una enorme cantidad de establecimientos en discotecas sin licencia de actividad, por obra y gracia de Ley Turística de 2012 que aprobó el gobierno de José Ramón Bauzá. Aquella barbaridad legislativa, al servicio de los tiburones, dio pie a este disparate colosal que duplicó o triplicó la industria de la fiesta, dejando Ibiza en un estado de pena. Desde que se aprobó, el ocio musical dejó de ser un complemento interesante al turismo familiar y de sol y playa, para convertirse en la actividad principal de la isla, arrinconando a los demás negocios.

El Ayuntamiento trasladó dicha petición al Consell Insular, que es quien tiene las competencias, y el presidente, Vicent Marí, dijo que recogía el guante. Y ahí sigue el guante, bien guardadito en un cajón, mientras la isla se hunde por los abusos y excesos de unos pocos, que logran beneficios estratosféricos a cambio del progresivo empobrecimiento del resto. Que se lo digan, si no, a los restaurantes y comercios que cada vez andan más de capa caída porque los fiesteros, que vienen tres días y medio, copando las plazas hoteleras, no tienen tiempo ni dinero para otra cosa distinta a fiesta y drogas.

Se ha dicho reiteradamente, incluso por parte del Consell, que no se puede tolerar esta onmipresencia de la fiesta, comenzando por el aeropuerto, donde sólo se ven djs, discotecas y beach clubs. Sin embargo, la máxima administración pitiusa también se comprometió a eliminar progresivamente las vallas publicitarias que extienden dicho asedio a las carreteras. No sé la sensación que tendrá el lector, pero a mí me parece que incluso estamos peor que antes… Y esto también es marketing.

En Ibiza, los turistas jóvenes mueren sólo por una causa: el abuso reiterado y continuado de drogas. ¿Cómo no se van a tirar desde los balcones si, día tras día, comienzan con las pastillas desde por la mañana, en la fiesta piscinera del hotel discoteca o en el beach club, y luego siguen toda la noche hasta que les estalla la cabeza? Ya pasó hace veinte años con los after hours y cuando el Consell los prohibió tuvimos una temporada de paz. Déjense de campañas y corten de raíz esta concatenación de excesos. Está en sus manos.

El marketing, además, no va a servir de nada. Ya se lo ha advertido el gerente de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, molesto con el ninguneo del Consell hacia su sector: la promoción que generan algunas discotecas es «más importante que la que puedan llevar a cabo todas las administraciones juntas de Ibiza». Seguimos esperando, por cierto, que dicha organización lamente el fallecimiento por balconing de tantos jóvenes en sus establecimientos.

El camino está claro. Falta coraje y conciencia.