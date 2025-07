Noelia Núñez dimite a mucha altura

Hay algo más útil que exigir la retirada de un político corrupto, y es dimitir uno mismo reprochando a los demás que no lo hagan, la dimisión suicida. Así ha actuado la ya exdiputada popular Noelia Núñez, que infló escandalosamente su currículum, y se despide de ustedes exigiendo comportamientos equivalentes de quienes no se atreven a dar el paso de asumir sus responsabilidades. Al hincarse la espada, la ya exvicesecretaria del PP le hace un flaco favor a Feijóo. Sin salirse de las siglas, deja en evidencia a teflones como Mazón, un mentiroso para quien cada día sale el sol.

Cabe imaginar a los políticos populares y socialistas horrorizados ante la dimisión fulminante de Noelia Núñez, en horas veinticuatro de las musas al teatro. Este automatismo les obliga a actuar en consecuencia, porque todo castigo debe someterse a una gradación. La exdiputada ha adquirido un compromiso por exceso en España, aunque no respecto de países como Alemania donde el plagio de una tesis doctoral impone el harakiri. La mentira flagrante de la exdiputada, tan atrevida como abrazarse a otra persona en un concierto de Coldplay, es desde luego menos grave que la conducta observada en los aledaños de Ábalos y Montoro. Tras la dimisión/destitución acelerada, cuesta más contemplar en la cima del Congreso a una presidenta que se trata de «cariño» con Koldo, sin duda el parangón de la presunta corrupción contemporánea. Por no entrar en los estudios del presidente del Gobierno.

Saltando de lo político a lo psicológico, no sé entiende qué placer extraía Noelia Núñez de presumir de tres carreras, cuando una sola de sus habituales presencias en La Sexta le proporcionaba más popularidad que un doctorado por Stanford. Sucede seguramente al revés, y la droga televisiva cursa con la presunción de invencibilidad. Si puedes mentir ante las cámaras, en el medio maquillado por definición, cómo no en la documentación oficial. Con todo, la defenestrada dimite a mucha altura, cuesta imaginar que los corruptos de PP y PSOE superen ese listón. Lo cual obligará a concluir que desde luego que no hubo machismo en la denuncia de la falsedad, pero tal vez sí en el castigo.