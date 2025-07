El drama de las muertes de turistas jóvenes

En menos de tres meses, cuatro jóvenes turistas extranjeros han resultado muertos y uno herido muy grave en Sant Antoni como consecuencia de caídas al vacío. Tres de los fallecimientos han ocurrido en el mismo hotel y otro, en la zona exterior de un supermercado; ha habido también otra caída de un joven, que sobrevivió aunque con gravísimas heridas tras precipitarse desde un edificio de pisos. Este dramático balance, que se suma al goteo de muertes y heridos de años anteriores en parecidas circunstancias, debería invitar a una reflexión colectiva sobre qué se puede hacer para prevenir y evitar, en la medida de lo posible, estos trágicos accidentes, que suponen un drama humano irreparable y una bomba en la imagen de la población como destino turístico, de la isla en su conjunto e incluso de un establecimiento, si sufre una reiteración de siniestros de este tipo.

Sin duda, una buena parte del problema incumbe a la responsabilidad individual de las víctimas sobre sus propios actos, pero la tolerancia con el consumo y venta de drogas, y su normalización (y trivialización) como un elemento ligado a la fiesta, conforma un ambiente propicio a los excesos y a las imprudencias. En cualquier caso, las instituciones públicas, el sector turístico y las empresas no deberían inhibirse ante el daño que este tipo de sucesos (que suelen englobarse bajo el término balconing, aunque las circunstancias no sean siempre las mismas) origina a nuestra reputación, además de la tragedia que representan. No se puede normalizar el hecho de que jóvenes que van de vacaciones a Sant Antoni, atraídos por los precios más bajos y la oferta de ocio, regresen a sus lugares de origen en un ataúd, como si fuera algo inevitable, ante lo que no hay nada que hacer. Esto no ocurre en otros municipios de la isla, o al menos no con tanta asiduidad, así que habría que determinar en primer lugar si hay particularidades en Sant Antoni, en el turismo que recibe o en las actividades que allí se ofrecen, que puedan favorecer en mayor medida los comportamientos que acaban en estas caídas, para intentar corregirlo. Es especialmente alarmante, por ejemplo, que tres de los cuatro precipitados muertos en los últimos meses se hayan producido en el mismo hotel, Ibiza Rocks, especializado en fiestas y conciertos destinados al público joven extranjero, donde han muerto una chica y un chico de 19 años y otro de 26 entre el 27 de abril y el 21 de julio, en tres accidentes de las mismas características. En este caso debería ser el propio establecimiento el primer interesado en analizar qué ha ocurrido y qué medidas puede implantar para evitar nuevas caídas que le den esta indeseada notoriedad, pues tres muertes similares en tan corto espacio de tiempo ponen de manifiesto que existe un grave problema, y la propiedad debe ser la primera en aplicar acciones de emergencia que eviten nuevos accidentes. El alcalde y dos concejales se han reunido con responsables del hotel y les han pedido que mejoren la seguridad de forma inmediata, pero llama la atención que hayan esperado a que se produjera una tercera víctima mortal.

Mayor control policial

Por otra parte, es preciso incrementar el control de Policía Local y Guardia Civil sobre la venta de droga en la localidad, y especialmente en los entornos de fiesta y diversión, pues la permisividad en este tema es muy negativa y lanza el mensaje de que todo está consentido. No se debe permitir, por ejemplo, la venta de gas de la risa o el trapicheo con drogas en plena calle o paseo de Sant Antoni, con total descaro, como ocurre verano tras verano.

Es verdad que las caídas no son las únicas causas de muertes de jóvenes en Ibiza en un contexto de fiesta y diversión. Habría que añadir también los accidentes de tráfico o las derivadas del consumo de estupefacientes. Pero en estos dos últimos casos hay más conciencia y más actuaciones para enfrentarse a ellas. Sin embargo, no existe la misma sensibilidad con respecto al balconing y otras imprudencias, a menudo fomentadas por el consumo de alcohol y drogas, que va ligado también muchas de las formas diversión y desfase en la isla. Todo ello agravado por la falsa percepción, especialmente entre los jóvenes, de que en vacaciones no puede ocurrir nada malo.

Muchos de los excesos a los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado en Ibiza tienen que ver con la tolerancia y/o la falta de control de las instituciones públicas y de empresas privadas. Como si la exigencia y el rigor fueran a perjudicar el turismo, cuando es justamente lo contrario. Es necesario, por tanto, adoptar iniciativas (normativas, regulatorias, arquitectónicas, informativas o, en su caso, sancionadoras) encaminadas a reducir las imprudencias o la gravedad de sus consecuencias. También es fundamental una labor pedagógica y divulgativa entre los turistas sobre los riesgos del consumo de drogas y alcohol.

Pero hay que ir más allá. Una vez más se pone en evidencia que cambiar la imagen de la localidad como destino de turismo de excesos sigue siendo una asignatura pendiente, que se arrastra desde los años 70. No hay que demonizar el turismo joven que busca oferta de fiesta y marcha nocturna, en absoluto, pero sí establecer unos límites muy claros para los empresarios y para los propios turistas. Es el único modo de acabar con esa imagen de Sant Antoni como un lugar de turismo de borrachera y drogas donde todo está permitido y se pueden vivir experiencias al límite, que se convierte en un peligroso caldo de cultivo para que ocurran accidentes graves. En este cambio, que es uno de los principales retos de Sant Antoni, deben ir de la mano las instituciones -con el Ayuntamiento a la cabeza- y los empresarios, pues sin el compromiso del sector privado no es posible avanzar. De momento, las muertes -y los heridos que sobreviven a caídas al vacío en sus alojamientos- son la cruda evidencia de un fracaso colectivo.