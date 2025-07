Dejad que os adopten

«Muchas veces la persona no es la que adopta al animal, es el mismo animal el que te adopta a ti», decía alguien en un reportaje sobre mascotas publicado hace unos días en este diario.

Eso me pasó a mí con Zeus. Llegó a mi vida sin esperarlo. Nos conocimos hace 16 años, mientras yo grababa un reportaje para la tele autonómica de Murcia, donde trabajaba en aquel momento. Buscó mi cariño y lo encontró. No me pude ir de allí sin él. Lo eché en una caja de cartón y lo escondí en la furgoneta. Después pedí al de seguridad de la tele que le echara un ojo mientras acababa mi jornada laboral. De ahí se vino a casa. Lo recuerdo como si fuera ayer.

Esta semana cruzó el arcoíris para ir al cielo de los perros. Estaba mayor y tenía bastantes achaques, aunque yo esperaba pasar las vacaciones de agosto con él. No llegué a despedirme.

Le encantaba correr persiguiendo a mi hijo y a mis sobrinos para luego tumbarse con las patas hacia arriba y dejarse acariciar, le gustaba chupar los botes de yogur ya vacíos y quitarle los sándwiches o los helados a los peques cuando se descuidaban. También adoraba cavar agujeros y esconder cualquier cosa, que al cabo de un tiempo rescataba y te traía como si fuera un tesoro. Por supuesto, también disfrutaba haciendo pis en cada esquina, sobre todo si había hecho antes el perro del vecino.

Zeus era un perro bueno, aunque le gustara buscar bronca con el resto de machos y alguna vez acabáramos en el veterinario por ello. Me hizo compañía todos los años que viví sola aquí y allá. En los corazones rotos, en las mudanzas, en los momentos felices. Después pasó a cuidar de la familia.

Siempre estaba ahí para saludarnos con lametazos, su pata en el brazo, su movimiento de cola y su roce de cabeza. Fue un compañero constante. A Zeus se le daban bien muchas cosas , pero sobre todo el amor incondicional. Todo aquel que lo conoció lo recuerda con cariño. Ha dejado huellas imborrables en nuestros corazones.

Muchos perros buscan familia en Ibiza, dejad que os adopten. De verdad, no os arrepentiréis.