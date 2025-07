Ha millorat Ibiza amb aquest Consell Insular?

Hem passat l’equador de la legislatura a totes les institucions i, si feim balanç, el del Consell Insular del PP i d’en Vicent Marí no pot ser més desastrós i preocupant. No només perquè duen sis anys governant, sinó perquè en tot aquest temps la nostra illa ha anat a pitjor. Pitjor a la immensa majoria dels eivissencs i de les eivissenques, i només ha anat a millor per a uns pocs privilegiats i per als promotors urbanístics i per als amos dels negocis del luxe i la festa.

Hem perdut uns anys preciosos per avançar cap a una illa més protegida, menys massificada, més respectuosa, moderna i sostenible; en definitiva, una illa que garanteixi progrés i qualitat de vida a la seua ciutadania. Ens hem convertit en l’illa del luxe, de la saturació i, tristament, en l’illa de les xaboles.

En aquestos sis anys no hi ha hagut cap resposta als problemes reals de la nostra gent. Tenim un transport públic lamentable, una política d’habitatge assequible inexistent i uns serveis públics i unes infraestructures cada vegada en pitjor estat. Cada dia hi ha més gent que ha de partir de la nostra illa perquè no té on viure, o que malviu en infrahabitatges. Els problemes no fan més que créixer i, el que és més preocupant, és que els governants del Partit Popular, encapçalats per en Vicent Marí al Consell, no fan més que mirar cap a un altre costat, esquivar responsabilitats i, vergonyosament, fer discursos triomfalistes sobre una suposada feina que només veim anunciada en aquestos mitjans seus que reben una fortuna en propaganda, però que en realitat no s’executa mai.

On és la restricció de vehicles que tant prometien? Ens mengen els cotxes, cada dia més. On és la protecció del territori, de “lo nostro”, del nostre camp, de la qual tant parlen? Una altra mentida. Han posat fins i tot cases pageses a disposició del turisme i han desprotegit el sòl rústic per construir. Aquesta és la realitat del PP: ens venen una promesa i fan exactament el contrari. Fum, només fum.

La deriva que ha agafat l’illa en els darrers anys és profundament preocupant. Estam immersos en un model turístic que ens esgota: cada dia més massificat i enfocat a les discoteques i al luxe per totes bandes. Aquesta és l’aposta del PP? On és el turisme familiar que tant prometien? On són les famílies? Algú les ha vistes? Fins i tot Santa Eulària, el suposat paradigma de pau i tranquil·litat, s’està convertint en un municipi d’hotels, establiments de luxe i beach clubs, deixant fora residents i visitants que no tenen ni un mínim espai per posar la tovallola a la platja.

Tenim més descontrol que mai, més intrusisme que mai, més pressió urbanística que mai: construcció de pisos en rústic, amnistia urbanística pels infractors, autorització de noves activitats fins i tot en espais protegits…

Amb el PP es faran pisos, sí, però no per a qui els necessita. No per als treballadors i les treballadores, ni per a les famílies de classe mitjana, ni per als joves que volen tenir un futur a la nostra illa. Per a aquestos, no. Però per als rics i per a qui viu entre luxes, sí. La resta, a viure en xaboles. On és la classe mitjana de la nostra illa? L’estan destrossant.

L’habitatge hauria de ser la prioritat màxima i urgent. És molt trist veure els desnonaments dels darrers dies, veure persones vivint en xaboles que no tenen on anar. Aquest Consell Insular no està oferint solucions; al contrari, amb les seues polítiques i la seua inacció, el que estan provocant és encara més xabolisme. Una Ibiza de luxe i de xaboles.

Des del PSOE, fa més d’un any que els oferírem possibles solucions: treball conjunt entre partits, Consell i ajuntaments, un pla de xoc real, amb la coordinació d’administracions, empreses privades i tercer sector. Sempre ens han votat que no. Sempre mirant cap a un altre costat.

No podem acceptar la polarització que està vivint la nostra illa, aquestes desigualtats tan accentuades, aquesta fractura social. Creim que Ibiza pot ser una illa amb futur, de benestar i de progrés per al conjunt de la ciutadania. Una illa on el turista i el resident sàpiguen conviure. I on els nostres visitants tornin amb vida al seu país: hem de reflexionar sobre aquest model de festa i descontrol, sobre aquesta imatge de luxe desbordant per totes bandes. Una altra Ibiza és possible.

Una Ibiza on les famílies puguin pagar el lloguer; on els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida; on els nostres majors puguin gaudir i estar ben cuidats. Una illa, en definitiva, on el model socioeconòmic i els seus governants mirin per l’interès general, pel territori, per la gent, per la nostra cultura i la nostra llengua —i no només per agradar i beneficiar uns pocs.