Mentir por error hasta que te pillan

He buscado dichos populares sobre la mentira, porque los que conocía eran muy básicos y están muy trillados (‘La mentira tiene patas cortas’ o ‘Se coge antes a un mentiroso que a un cojo’). Para mi sorpresa, no todos presentan las falsedades como una acción negativa, incluso en algunos casos parece, si no deseable, al menos excusable. Por ejemplo ‘Boca de verdades, cien enemistades’, que parece animarte a mentir para tener amigos (extrapolando: para tener seguidores en tus redes o votantes en los comicios, que por lo visto ahora es lo mismo). También me ha llamado la atención esta: ‘La mentira es una escalera, por donde llega a rico quien pobre era’. Traducido: si quieres trepar, medrar, mandar y triunfar, mejor miente.

Odio la mentira con una visceralidad que ni yo considero normal. Sin niveles de gravedad, sin razonamientos, sin matices, sin excusas. Si no es verdad, es mentira y nunca más, por los siglos de los siglos, volveré a creer en el embustero. Siempre he defendido que para ser un buen mentiroso (no patológico) hace falta una gran inteligencia acompañada de una ingente memoria. Y recalco la palabra «buen» porque mentirosos torpes los hay a espuertas.

Y luego está Noelia Nuñez y otros muchos cargos públicos mentirosos, que ya no sabes si son listos, tontos o «víctimas de una sociedad clasista que exige titulaciones académicas para acceder a puestos de responsabilidad política», como apuntan ciertas voces, supongo que remojando sus barbas al ver las de su vecino cortar (larga vida al refranero español).

El caso es que esta mujer de 33 años ha mentido deliberadamente al afirmar en numerosas ocasiones, por escrito y de viva voz, que había terminado no una ni dos, sino tres carreras universitarias. Como ha dimitido de su cargo de diputada en el Congreso y ha explicado que «todo ha sido un error», ha sido fichada como tertuliana en un programa de Mediaset, donde no sabe si continuará porque, ahora sí, se va a poner a estudiar.

Se nos está quedando una sociedad muy bonita...