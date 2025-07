Aznar necessita tractament psiquiàtric

Un fantasma anomenat Aznar a Ibiza va dir: «Los españoles tenemos que decidir si queremos que la soberanía nacional siga existiendo, si queremos la continuidad histórica de España, si queremos persistir en nuestra convivencia constitucional o si queremos que todo esto salte por los aires...»; i clavà la seva frase, les seves mentides diria jo, els mots darrers «Sánchez es el jefe de la banda que quiere acabar con España». Fastuós, com diria l’inoblidable per sempre més Forges. Aznar, i el seu entorn familiar tal vegada ho ignora, està malalt. Greument malalt. D’aspecte cadavèric, ara lluny d’aquell jovenet amb bigotet neofalangista, mentalment a dia que passa es deteriora. És un pertorbat? No. No diria tant. Però és evident que necessita i amb urgència un severíssim tractament mèdic. També un servidor, però aquesta és una altra història que avui per avui no toca. Cínica la mirada, el rictus una mica fastigós, el verb incendiari, la provocació perdurable, sense dubte idiota de personatge nascut a l’ombra del passat -que és present, cal no oblidar-ho-. Per un pertorbat, casual, o no?, la seva homilia de capellà que ha perdut l’oremus adreçada a la parròquia, PP/Vox, allà present fou un 18 de juliol. Curiosa. Curiosa la coincidència. Coses del calendari que de vegades et fa una mala passada. L’aplec popular a les nobles sales del Torre del Mar derivà a tot un reguitzell d’exaltació gairebé, o del tot, joseantoniana. La paraula, l’insult a primer pla, la manipulació on ens presagiava un futur de foc i d’horror. España, España, España se rompe. A principi del segle passat, Bismark (r.p.i.) segons diuen les hemeroteques, deia que Espanya era el país més fort del continent. «Fa anys que sento dir que es romp i encara és l’hora...». Carrusel aznarista de vòmit, com ell mateix, en sessió continua. Aznar, com Felipe González, té les mans tacades. Que Deu, que existeix, ens agafi confessats. Sí, estic desesperat.