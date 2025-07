L’estiu del 2022 una persona de l’equip de producció del documental ‘Ibiza, tresor pagès’ (peça dirigida per Roger Cassany i produïda per Plataforma per la Llengua) em va dir que l’Ibiza moderneta havia d’implicar-se d’alguna forma en la promoció de l’Ibiza tradicional (ho reduíem, per entendre’ns, a aquests dos termes). De fet, no crec que cap de les dues cares d’aquesta terra tengui els dies comptats. Una de les actituds a adoptar podria ser intentar fer veure que la versió ‘cool’ no existeix o creure que no hauria d’existir, o fins i tot que, com no ens agrada, no hi ha res a negociar amb ella. L’esmentat documental recull la gravació, a un hotel de luxe, d’una conversa entre gent de les Pitiusas sensibilitzada amb la cultura i la cançó tradicional, reflexionant sobre ambdues qüestions i també sobre el català. Pos aquest exemple perquè jo preferesc situar-me en un altre grup: el que creu que tradició i modernitat no són incompatibles i que és sa i positiu que es retroalimentin. Per això em va agradar molt el documental i, també, que l’artista eivissenc Karlus Ramis publiqués a YouTube la seua versió urbana de ‘Jo Tenc Unx Enamoradx’. Això va ser l’any 2021. Música ‘traperilla’ i, d’imatge de fons, un xaval de pell verda i vestit de forma tradicional. «Quan vaig treure el remix de ‘Jo tenc una enamorada’, vaig aprofitar per publicar-ho al perfil de mems @eivissx [a Instagram]. I com que a la portada surt jo vestit de pagès amb un estil zombi i cara verda, un parell de persones, sobretot un, varen protestar», va explicar l’artista a una entrevista pel suplement Mola d’aquest diari. Remarcava que no buscava ofendre ningú. De fet, costa entendre com hi ha qui es pot sentir ofès per aquella peça artística. I en Karlus és una persona sensibilitzada amb Ibiza i hi està arrelat. «Not que a la gent li agrada la idea. Són més els que mostren que els agrada que els altres», afegia. Sobre el vídeo que hem vist aquesta setmana a les xarxes i a premsa, el que pens és que estic a favor d’experimentar amb qualsevol vessant de la cultura popular. Fusionar tecno i ball pagès? Per què no?n