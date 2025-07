Arte colectivo

Es difícil que el lector lo recuerde —porque anda que no han pasado cosas desde entonces—, pero hace ya algunos años escribí un artículo donde hablaba del hallazgo de un garabato en forma de pene en mi ascensor. Mis artículos deben nadar en algún mar de la memoria mucho más cerca de la orilla del corto plazo que del horizonte del largo. La memoria cumple así sus propósitos: a corto plazo, permitiéndonos recordar un número de teléfono lo justo para anotarlo, o el nombre del nuevo —y definitivo, esta vez sí— amor de una amiga lo que dura la cena de presentarlo en sociedad. La memoria a largo plazo, almacenando, más que en el cerebro, en el alma, los instantes vividos que nos emocionaron y, de un modo más práctico, ayudándonos en la toma de decisiones. Recordar que algo no funcionó en el pasado nos ayuda a elegir en el presente. Salvo en lo de mi amiga y su nuevo-nuevo amor, al que probablemente… no volvamos a ver.

Pero retomemos el pene en mi ascensor. Corría la primavera de 2022 cuando, mientras subía o bajaba, descubrí una polla bastante burda grabada con algún objeto punzante en una de las paredes del ascensor. Su ubicación y la calidad del trazo —así como el hecho de que el elevado precio del metro cuadrado haya convertido a los niños en una especie en peligro de extinción— me hizo atribuir la obra a un adulto con sentido espacial bien desarrollado. Lástima no poder decir lo mismo de su educación. Es más, ¿para una escala de 10:1? La precisión de proporciones era notable, así que apostaba a que no era su primera polla. Y, sin embargo, a pesar de tantas pistas, no fui capaz de dar con un sospechoso entre todos los vecinos y pensé que sería un visitante, un caso aislado. Pero también un clarísimo ejemplo de ese vacío entre lo que algunos consideran arte y otros, vandalismo.

Sucedió que, a la mañana siguiente, cuando subía o bajaba, descubrí que a su extrema derecha —esto es: al extremo del testículo derecho— amaneció grabado ‘VOX’ con el mismo o similar elemento punzante. ¡Acabose! ¿Qué clase de visitas estaban dejando entrar en nuestra respetable finca mis ilustres convecinos? Claramente, ganaba la batalla el vandalismo.

Pero sucedió entonces que, como siempre o casi siempre, tras la gris tormenta llega el arcoíris. Poco después, ya sin sobresaltarme al descubrir semejante polla a la altura de los ojos, descubrí que alguien había grabado sobre las letras de ‘VOX’ para ocultarlo dentro de un ‘XOXO’. El arte ganaba al vandalismo y yo, volví a sentirme sana y salva al coincidir con los vecinos bajando bolsas de basura mientras comentan que hace calor.

Y tanto tiempo después me gustaría contarles que se restauró el ascensor, que se ha debatido al menos la posibilidad de una pequeña derrama en pintura, pero el estrangulador precio del metro cuadrado apenas te permite otro plan que subsistir, así que ahí sigue la polla, saludándome erecta cada vez que subo o bajo. Y esta semana he descubierto que alguien ha grabado, con algún elemento punzante, una cuadrícula alrededor del XOXO, convirtiéndolo en una suerte de tres en raya. Así pues, a estas alturas del viaje en ascensor —y del partido—, no solo es arte, sino una obra de arte colectiva y serial en la que, cada tanto... alguien aporta.

Pero, ¿qué es el arte? Es un concepto no solo harto difícil de definir sino que también aparece cambiante, vivo. Un ejemplo lo tenemos en la última definición de la RAE:

“Actividad consistente en crear obras que, mediante recursos principalmente plásticos, visuales, sonoros o literarios, produzcan estimulación estética o intelectual”.

Bastante distante de su definición en 1884:

“Acto mediante el cual, valiéndose de la materia o de lo visible, imita ó expresa el hombre lo material ó lo invisible, y crea copiando o fantaseando”.

Pero incluso antes. ‘Arte’ proviene del latín ars, equivalente al término griego téchne, de donde proviene ‘técnica’. Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer, pero con el tiempo bifurcaron: la locución ars fue la utilizada para designar a las disciplinas relacionadas con las “bellas artes”; aquellas que persiguen la emoción estética. Y téchne derivó en aquellas disciplinas que buscan la utilidad con racionalidad y eficiencia.

La técnica es medible; el arte no. O si acaso, cada cual a su manera… Por ejemplo, yo he desarrollado una “técnica”, cuando voy de visita a algún museo, para catalogar las obras que me gustan en tres categorías: Sé apreciar el trabajo que tienen, me gustan o las colgaría en la pared de mi casa. Así, Pierre Brassau es una tomadura de pelo, qué interesante es El Bosco, qué preciosidad los nenúfares de Monet, pero yo quiero un Basquiat.

Y en cambio, el amor, es ciego. Mi amiga, convencida de que esta vez sí ha metido en su dormitorio la combinación perfecta de Basquiat, Monet y El Bosco, hasta que descubre que es un Brassau garabateando una polla como una olla en el ascensor.