Y ahora la incineradora

Hace ya muchos días, comentaba en estos mismos papeles que, aunque trasladar los residuos que generamos a la incineradora de Son Reus (Mallorca), que ya los ha recibido de Inglaterra, Italia, Cataluña y Menorca, era, a pesar de sus inconvenientes –costo, barcos y camiones en continuo movimiento- la opción menos perjudicial para nosotros, no tardarían en vendernos la opción de tener una incineradora en Ibiza y, para más inri, junto a Ca na Putxa, vertedero en el que tratarán de alargar su funcionamiento. Ya tenemos indicios. Los Ingenieros Industriales de Baleares (Coeib) nos dicen que la mejor opción es que tengamos nuestra propia incineradora y se han quedado tan contentos. Quiero pensar que han tenido en cuenta la Ley 16/2002 de Prevención y Control integrados de la Contaminación que se complementa con otros decretos y reglamentos, además de la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados; y que están al caso de que la normativa balear, al igual que la nacional, establece una distancia mínima de 200 metros entre vertederos, plantas de tratamiento y casas habitadas, circunstancia en nuestro caso no se cumple.

Me consta, por supuesto, que existen incineradoras en medios urbanos –Viena, Copenhague, París, etc-, pero con drásticas exigencias medioambientales como filtrados que reducen las emisiones tóxicas en un 99,5%, medidas que aquí solemos pasarnos por el arco de triunfo. Lo que vengo a decir es que dudo mucho que en nuestro caso llegáramos a tal efectividad. Sin olvidar que algunas de estas instalaciones alcanzan un techo de más 80 metros de altura, lo que en determinados enclaves es aberrante; y que tanto las chimeneas, como sus emisiones (más de un millón de toneladas de CO2, metales pesados como plomo y mercurio, sustancias químicas como las PFAS, dioxinas y óxidos de azufre y nitrógeno, etc) implican un riesgo para la salud y una contaminación medioambiental evidente. Viendo, por tanto, la que se avecina –y teniendo en cuenta que el hecho de que la prueba prevista en son Reus funcione no significa que el traslado de residuos tenga el futuro asegurado-, convendría dejarnos de pataletas, pasar a mayores, movilizarse y llevar a la vía judicial el asunto. Los responsables de los atentados ecológicos tienen nombres y apellidos. No puede ser que se siga perjudicando el ya castigado entorno de Ca na Putxa que, de una vez por todas, debe cerrarse y devolver el paisaje al estado que tuvo.