El fantasma del paseo de Sant Antoni

A veces mis paseos nocturnos me llevan desde la calma de Can Bonet (este año más tranquilo, al menos de momento, que con las fiestas de las últimas dos temporadas) hasta el bullicio extravagante del paseo de s’Arenal de Sant Antoni. O eso creo, porque ya no estoy seguro de nada.

Lo digo porque muchas veces me siento un fantasma o como si Harry Potter me hubiera prestado su capa de invisibilidad. Soy invisible para los ganchos de los diferentes locales, que ni me ven ni contemplan por tanto hacerme una generosa oferta para que tome algo en sus establecimientos. Soy invisible para los grupos de africanos que venden gafas de sol o gas de la risa o ambas cosas y a veces pienso que podría aspirar del globo y nadie se daría cuenta. Soy invisible para los grupos de chavalas que avanzan hacia el West End embutidas en faldillas de lentejuelas o en redes fluorescentes que enseñan más de lo que tapan. Soy invisible para los grupos de chavales que llevan el mismo camino y que parecen recién salidos de un gimnasio de Birmingham. Soy invisible hasta para los abuelos del Imserso. No soy el target de nadie.

A veces me cruzo con algún otro lugareño, incluso con algún conocido, y nos saludamos con un gesto de incredulidad, como de ‘qué-hace-este-aquí-en-pleno-verano’, que podría ser también ‘qué-hago-yo-aquí-en-pleno-verano’.

También pienso que si chocara contra algunos de esos grupos -vendedores de gas africanos, chavalas ataviadas con redes, chavales eyectados del gym, imsersos-nos atravesaríamos con una simple sensación de calor fugaz, de calambre mínimo.

Hace un par de días caminaba por el paseo refugiado en mis auriculares, escuchando un disco de Havalina, cuando vi a una pareja mirándome fijamente, como si el mismísimo Peter Quint, el fantasma de ‘Otra vuelta de tuerca’, se les hubiera revelado, aunque en versión menos maligna espero. Como si hubieran descubierto a un indio entre los vaqueros, al dragón en la hendidura de la pared.