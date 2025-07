¿Equilibrio sin límites?

Como si del día de la marmota nuevamente se tratara, en las últimas semanas, hemos vuelto a asistir a un nuevo fascículo del optimismo institucional que suele acompañar a los debates de política general insular. En esta ocasión, el concepto que he escogido del argumentario ha sido “equilibrio” por ser el protagonista en un debate cargado de una narrativa propia de un territorio idílico transformado y adaptado. Se abordaba, entre otras cuestiones, en el argumentario empleado el equilibrio entre turistas y residentes, entre sostenibilidad y crecimiento, entre legalidad e intrusismo, ilustrando una panorámica ofrecida de nuestras islas donde todo parece ordenado, medido, controlado...

En ese debate, además, se hizo alusión a que la isla de Ibiza se encuentra en una “nueva etapa”, con un mayor compromiso con la sostenibilidad. Pero ante esta afirmación nos surgen algunas preguntas: ¿una nueva etapa de qué? ¿Y hacia dónde? Se celebran como éxitos la supresión de plazas turísticas vacantes, o la retirada de taxis piratas, o incluso la eliminación de anuncios ilegales. Todas ellas son acciones necesarias, sin duda, pero creo que lo que se hace es poner parches sobre problemas derivados de uno mayor al que parece que resulta incómodo proponer una solución como podría ser el decrecimiento. Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de esa palabra tan querida, pero a la vez tan olvidada, sostenibilidad. Resulta cada vez más empleada en el vocabulario político, pero, en la práctica, parece que no se emplea de forma correcta, aunque esto da para otro artículo.

La narrativa oficial, como hemos apuntado, describe un modelo que parece idílico donde se realzan los servicios públicos que se encuentran garantizados por la propia legislación. Este discurso nos evade a imaginar un territorio sin tensiones de convivencia, con un transporte público de calidad y una prioridad por la protección medioambiental, en cuanto al uso de la sostenibilidad. Pero aquí, entre quienes la habitamos, sabemos que la realidad insular no se parece en nada a ese escenario que nos están ilustrando a través de la narrativa. La sobrecarga a todos los niveles es notoria y los recursos naturales están en estrés a tal nivel que los límites establecidos pueden estar al borde de su traspaso y el territorio no da más de sí. Leemos que se ha manifestado que “ya no cabemos más”. Una afirmación potente. Pero debemos aclarar quiénes deben salir y por lo tanto no tienen cabida. ¿El residente sin vivienda? ¿El trabajador temporal? Ante ello, convendría recordar que, si el problema es la capacidad de carga de un territorio, el origen debería ser irrelevante pues el colapso no distingue entre lo legal y lo ilegal: simplemente ocurre.

En la isla se reciben 20,3 turistas por cada residente, situándose entre las regiones más presionadas de Europa (IbizaPreservation, 2025); además, por ejemplo, en la temporada alta de 2020, más del 50 % del agua disponible se destinó al uso turístico. En la actualidad, nos encontramos en prealerta desde hace más de 30 meses, con un 34% de capacidad de las reservas de las islas incluyendo el caudal de las desaladoras (Cabezas, 2025), infraestructuras que operan ya más allá de su máximo posible. Por ello, debemos plantear medidas más contundentes basadas en la evidencia empírica pues si seguimos así necesitaremos más de una isla para sostener lo que ya ocurre en ésta. Es necesario marcar otros límites: crecimiento urbano, techo turístico y máximos de población estacional, entre otros, para poder configurar una respuesta integral y no sectorial ante esta problemática. Y si se afirma —como se ha hecho recientemente— que esta isla no puede soportar más población, entonces toca actuar en consecuencia: planificar, limitar, frenar y, especialmente, reducir desarrollos o lo que es lo mismo: decrecer. Todo ello pasa por replantear el modelo que impera desde hace décadas, porque, por la práctica parece que no basta con penalizar lo ilegal: también hay que revisar lo legal cuando lo legal ya no cabe.

El límite ya no es una consigna ecologista y se ha constatado como un hecho físico. Y el equilibrio real no se logra con discursos llenos de palabras, pero vacíos de contenido. La sostenibilidad se trata de planificación, de justicia intergeneracional y, sobre todo, de acciones de coraje político que tiendan a hacer frente a lo que la evidencia científica ha puesto sobre la mesa. Coraje para decir, en muchas ocasiones, lo que no se quiere oír: que no todo cabe, que no todo es compatible, y que los recursos —como la paciencia de quienes vivimos aquí— no son infinitos. Porque si seguimos equilibrando sin tocar nada, será la realidad quien marque el límite. Y cuando eso ocurra, ya no habrá discurso que nos salve.

Esteban Morelle-Hungría es Doctor en Derecho Ambiental y Sostenibilidad. Profesor permanente de la Universitat Jaume I